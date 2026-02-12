Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda ne asgari ücretle ne de emekli maaşıyla geçinmek imkansız. Hal böyle olurken maaşlara gelen zam, diğer kalemlerdeki artış ile eriyor. Bunlardan biri ise 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gece yarısı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yüzde 19,23 oranında zam gelmesi olmuştu.

İKİ SENEDE TOPLAM YÜZDE 100 ZAM GELMİŞ

Bu zamla birlikte en yoğun hatlardan biri olan Ankara-İstanbul YHT hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi.

2024 yılının başında 440 TL seviyelerinde olan YHT ücretine iki sene de toplam yüzde 100 üzerinde zam gelmesi dikkat çekiyor.

KALEM KALEM 2026 YILI HESAPLAMA

Diğer illere göre en pahalı ücret ise 2026 yılında Eskişehir-Sivas arasında bin 500 TL oldu.

Gelen zam oranı ile birlikte Ankara – İstanbul arasında Business ücretleri bin 395 TL olurken, İstanbul ile Konya arasındaki fiyat 2 bin 35 TL olarak belirlendi.

Diğer kalemlerde ücret fiyatları ise şu şekilde oldu;

Rota Tam Bilet Çocuk (%50) Öğrenci (%15) 60-64 Yaş (%15) 65 Yaş Üstü (%50) Ankara – İstanbul 930 TL 465 TL 790,5 TL 790,5 TL 465 TL Ankara – Konya 430 TL 215 TL 365,5 TL 365,5 TL 215 TL Ankara – Eskişehir 480 TL 240 TL 408 TL 408 TL 240 TL Ankara – Sivas 940 TL 470 TL 799 TL 799 TL 470 TL İstanbul – Konya 1.355 TL 677,5 TL 1.151,75 TL 1.151,75 TL 677,5 TL

YÜKSELEN PROJELER DEĞİL, ÜCRETLER OLDU

Yüksek hızlı tren fiyatlarındaki uçuş dikkat çekerken, son dönemlerde Ulaştırma Bakanlığı yeni projelerini duyuruyor. Bunlardan biri ise Mersin'i İç Anadolu ve Güneydoğu'ya bağlayacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi oldu. Ancak yükselenler projeler değil, ücretler oldu.

YÜKSEK HIZLI TREN GARANTİ SAYISINI AŞAMADI, 2030’A KADAR 188 MİLYON ÖDENECEK

Hatta yeni projeler duyurulurken geçmiş projelerde yaşananlar ise hafızalardan çıkmıyor. Çiğdem Toker, son yazısında Yap İşlet Devret (YİD) Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nın yolcu sayısının aşmadığı varsayımı altında, imzalanmış sözleşmedeki verilere göre hesaplama yaptığı TCDD’nin ATG A.Ş’ye, 2026 yılından 2030 sonuna kadar yaklaşık 88,5 milyon dolarlık garanti ödeme yükümlülüğü bulunduğunu söylemişti.

Bunun ise toplamda, Ankara YHT Garı’nın açıldığı 2016’dan, garanti süresinin sona ereceği 2030’a kadar devletten, Limak, Kolin ve Cengiz’in ortak şirketine 188 milyon 36 bin 2 dolar ödeneceği anlamına geldiğini Toker iddia etmişti.

Bu tutarın 99,5 milyon dolarının ise daha önceki yazısında ödendiğini Toker yazmıştı.