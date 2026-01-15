TCDD gece yarısı itibariyle bilet fiyatlarını yüzde 19,23 artırdı. İşte, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları zamlandı mı? YHT biletleri ne kadar oldu?

TCDD’DEN GECE YARISI YHT BİLET ZAMMI

TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre, YHT bilet fiyatları gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi. Ankara-İstanbul hattı, zamdan en çok etkilenen güzergahlar arasında yer alıyor.

Ankara-İstanbul YHT: 780 TL → 930 TL

Eskişehir–Sakarya YHT: 565 TL

Eskişehir–Ankara: 480 TL

Eskişehir–İstanbul: 600 TL

Eskişehir–Konya: 665 TL

Eskişehir–Sivas: 1.500 TL

YÜKSEK HIZLI TREN YOLCULARI ARTAN FİYATLARA DİKKAT ETMELİ

TCDD, zam sonrası Yüksek Hızlı Tren bilet ücretleri ile ilgili tüm güncel tarifeleri resmi sitesinden yayımladı. Yolcuların biletlerini önceden alması, hem fiyat avantajı hem de yer bulma açısından önem taşıyor.