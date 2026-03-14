Türkiye'nin ilk YHT hattı olan Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınmasının 17. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi"nin ilk etabı olan Ankara-Eskişehir Hattı'nın, 13 Mart 2009'da işletmeye alındığını söyledi. Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesiyle, diğer YHT hatlarının da devreye alındığına belirtti.

Uraloğlu, bugün itibarıyla YHT hat uzunluğunun 2 bin 251 kilometreye ulaştığını, yeni hatların yapım çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

110 MİLYON YOLCU YHT KULLANDI

YHT'lerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini bildiren Uraloğlu, Ankara-Eskişehir Hattı ile başlayan sürecin 2011 yılında Ankara-Konya, 2014'te Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul, 2022'de Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul, 2023'te Ankara-Sivas ve 2024'te Sivas-İstanbul hatlarının hizmete alınmasıyla devam ettiğini aktardı.

Uraloğlu, günlük ortalama 34 bin yolcunun yüksek hızlı trenleri kullandığına dikkat çekti. Uraloğlu, "Ankara-İstanbul Hattı'nda 16 bin 723, Konya-İstanbul Hattı'nda 4 bin 517, Ankara-Konya Hattı'nda 3 bin 665, Ankara-Sivas Hattı'nda 1852, İstanbul-Sivas Hattı'nda 1590, Ankara-Karaman Hattı'nda 1539, İstanbul-Karaman Hattı'nda 1413, Ankara-Eskişehir Hattı'nda 1189 ve Eskişehir-İstanbul Hattı'nda 857 yolcu günlük seyahat ediyor" dedi.

Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında mevcut demir yolu koridorlarının geliştirildiğini, 2028 yılında demir yolu ağının 17 bin 287 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.