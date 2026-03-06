Çanakkale’nin Çan ilçesinde emlakçılık yapan Osman Ö.’nün ölümüyle ilgili olayda, büyük çaplı dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi.

İddiaya göre Osman Ö., ilçede çok sayıda kişiden yüksek faiz vaadiyle para topladı. Yaklaşık 200 kişiden toplamda 300 milyon TL topladığı öne sürülen emlakçıya son günlerde ulaşılamadığı öğrenildi.

100'DEN FAZLA KİŞİ SAVCILIĞA BAŞVURDU

Osman Ö.’nün telefonlarına cevap vermemesi ve iş yerinin kapalı olması üzerine para verdiğini iddia eden vatandaşlar durumu yargıya taşıdı. Çok sayıda mağdur dün Çan Adliyesi’ne giderek şikayette bulundu. 100’den fazla kişinin ise savcılığa ve İcra Müdürlüğü’ne başvurduğu öğrenildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri bugün Osman Ö.’nün Atatürk Mahallesi Şehit Engin Eker Caddesi’ndeki evine gitti. Eve giren ekipler, Osman Ö.’yü asılı halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Osman Ö.’nün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayda intihar ihtimali üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.