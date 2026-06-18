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Türkiye’nin finans ve iş dünyasının önde gelen liderlerini bir araya getiren CFO Summit 2026, bu yıl “Redefining Balance” temasıyla gerçekleştirildi. DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonuyla düzenlenen zirvede, ekonomik belirsizliklerin arttığı, teknolojik dönüşümün hızlandığı ve küresel rekabetin yeniden şekillendiği bir dönemde liderlerin nasıl yeni bir denge kurması gerektiği masaya yatırıldı. Finans, teknoloji, yatırım, sanayi ve hizmet sektörlerinden üst düzey yöneticilerin katıldığı zirvede; yapay zekâ, sürdürülebilir büyüme, stratejik sektörler, sermaye tahsisi, verimlilik ve liderlik gibi başlıklar öne çıktı.

Türkiye’nin önde gelen CFO’larını, CEO’larını, yönetim kurulu başkanlarını ve ekonomi dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren zirvede, CFO’ların yalnızca finansal performansın değil; aynı zamanda büyüme, dönüşüm ve kurumsal dayanıklılığın da mimarı haline geldiği vurgulandı.

Altunkaya: “Denge kurabilen kurumlar geleceği şekillendirecek”

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan DataExpert Genel Müdürü Hasan Altunkaya şunları söyledi: “İş dünyası bugün aynı anda birçok dönüşümü yönetmek zorunda. Bir yandan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve değişen ticaret dinamikleri diğer yandan yapay zekâ, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gündemi kurumları yeniden şekillendiriyor.

CFO Summit 2026’da gördük ki artık başarı yalnızca büyümek ya da verimliliği artırmakla ölçülmüyor. Asıl mesele; büyüme ile kârlılığı, teknoloji ile insanı, kısa vadeli sonuçlarla uzun vadeli değeri dengeli biçimde yönetebilmek. Bu nedenle bu yıl zirvemizin temasını ‘Redefining Balance’ olarak belirledik. CFO’lar bugün yalnızca finans yöneticisi değil, şirketlerin dönüşümüne yön veren stratejik liderler olarak geleceğin iş dünyasını şekillendiriyor.”

Belirsizlik çağında finansal yönetim yeniden tanımlanıyor

Programın açılışında ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Yüksek Belirsizlik Ortamında Finansal Yönetim: 2026 ve Sonrası” başlıklı konuşmasında küresel ekonomideki dönüşümün şirketler üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Aslanoğlu, finansal dayanıklılık, risk yönetimi ve uzun vadeli stratejik planlamanın önemine dikkat çekti.

McKinsey & Company Senior Advisor’ı Jan Kemper ise “AI, Decision Velocity and the Future CFO” başlıklı konuşmasında yapay zekânın karar alma süreçlerine etkisini ele aldı. Kemper, CFO’ların veri odaklı karar alma hızını artıran yeni teknolojiler sayesinde işletmelerin dönüşümünde daha merkezi bir rol üstlendiğini vurguladı.

Türkiye’den global güç yaratmanın yolları konuşuldu

PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yeni Değer Alanları: Türkiye’den Global Güç Çıkarmak” oturumunda iş dünyasının önde gelen liderleri Türkiye’nin küresel rekabet gücünü değerlendirdi. Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Paloma Hotels Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ece Tonbul ile TFI Holding/Ata Grubu Kurucu Ortağı Korhan Kurdoğlu; ölçeklenebilir büyüme, girişimcilik, küresel marka yaratma ve uluslararası rekabet başlıklarında görüşlerini paylaştı.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut da yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin uzun vadeli yatırım potansiyeline ve stratejik sektörlerin önemine değindi.

Gökgöz: Teknoloji ve insan birlikte değer yaratıyor

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Dengenin Yeni Formülü: Teknoloji, İnsan ve Sürdürülebilir Büyüme” başlıklı konuşmasında kurumların sürdürülebilir başarı için teknoloji yatırımlarını insan odaklı yaklaşımlarla desteklemesi gerektiğini ifade etti. Gökgöz, dijital dönüşümün yalnızca teknoloji yatırımlarıyla değil, kurum kültürü ve yetenek dönüşümüyle birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Stratejik sektörlerin geleceği masaya yatırıldı

Esin Avukatlık Ortaklığı Yönetici Ortak Avukatı Eren Kurşun moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Stratejik Sektörlerde Büyüme ve Trendler” oturumunda IC Holding CEO’su Can Çaka, Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Altyapı Bölge Başkanı İdil Gürsel ve Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız bir araya geldi.

Oturumda enerji, altyapı, sanayi ve yatırım alanlarında önümüzdeki dönemin fırsatları değerlendirilirken; sürdürülebilir büyüme, yatırım iştahı, bölgesel rekabet ve uzun vadeli değer yaratma stratejileri ele alındı.

Büyümenin yeni dinamikleri konuşuldu

Bacacı Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cem Cansu, “Kârlılık, Büyüme ve Amaç Arasındaki Denge” başlıklı konuşmasında, kurumların yalnızca finansal performansa değil, uzun vadeli kurumsal amaca da odaklanması gerektiğini vurguladı.

RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu moderatörlüğündeki “Büyümenin Yeni Dinamikleri: Deneyim, Çeviklik ve Dönüşüm” oturumunda HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, Uludağ İçecek Türk CEO’su Levent Kömür, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ve Aon Türkiye Eş-CEO’su Selda Oknas Tanbay görüşlerini paylaştı.

Liderler; müşteri deneyimi, kurumsal çeviklik, değişime uyum ve organizasyonel dönüşümün büyümenin temel unsurları haline geldiğine dikkat çekti.

CFO’nun yeni rolü: Sermaye tahsisi, verimlilik ve strateji

Günün son panelinde CFO’ların dönüşen rolü ele alındı. Hedef Filo Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem moderatörlüğünde düzenlenen “CFO’nun Yeni Rolü: Sermaye Tahsisi, Verimlilik ve Strateji” oturumunda, Sahibinden.com CFO’su Burcu Batı, Ağaoğlu Şirketler Grubu CFO’su Dr. Derya Deniz Yılmaz, Hayat CFO’su Hüseyin Okur ve Enerjisa Üretim CFO’su Mert Yaycıoğlu değerlendirmelerde bulundu.

Panelde CFO’ların artık yalnızca mali performansı yöneten profesyoneller değil; yatırım kararlarından operasyonel verimliliğe, sürdürülebilir büyümeden şirket stratejisine kadar geniş bir alanda etkin rol üstlenen liderler olduğu vurgulandı.

Zirve “En Etkin 50 CFO Ödül Töreni” ile sona erdi

CFO Summit 2026, Türkiye’nin finans dünyasına yön veren liderlerini onurlandıran “En Etkin 50 CFO Ödül Töreni” ile sona erdi. Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen kokteyl ve “Yaza Merhaba Partisi”nde katılımcılar, networking fırsatı bulurken, iş dünyasının geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.