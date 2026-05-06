Arfalı Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte meydana geldi. M.K.'nin makinistliğini yaptığı 63071 sefer sayılı boksit yüklü tren, F.Ö.'nün kullandığı 27 S 7133 plakalı okul servis minibüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, buğday ekili araziye savruldu. Sürücü hafif yaralanırken, servisteki öğrenciler büyük panik yaşadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrenciler tedbir amaçlı İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin kontrolleri yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.