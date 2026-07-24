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Kaynak: DHA

Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde yapımı devam eden bir plazada meydana geldi. Dış cephe kaplama ustası Abdulkadir Altıkat, kaplamasını sürdürdüğü inşaatta bulunan yük asansörüne bindi.

Asansör 7'nci kata geldiğinde Abdulkadir Altıkat, elektrik akımına kapılarak zemine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Altıkat’ın öldüğünü belirledi. Abdulkadir Altıkat’ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.