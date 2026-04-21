6 belde sandığa gidiyor. YSK Başkanı Ahmet Yener başkanlığında düzenlenen kura töreninde, seçimlerin yapılacağı bölgeler ilan edildi. 7 Haziran Pazar günü sandık kurulacak yerleşim yerleri şunlar:

7 Haziran'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçim yapılacak.

PUSULADA KRİTİK SIRALAMALAR

Seçime katılacağını bildiren 27 siyasi parti arasında yapılan kura çekimi sonucunda, öne çıkan partilerin pusula numaraları şu şekilde belirlendi:

AK Parti: 4. sıra

CHP: 10. sıra

İYİ Parti: 16. sıra

MHP: 23. sıra

27 PARTİNİN TAM SIRALAMASI

Kura çekimi sonucunda oluşan birleşik oy pusulası sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

Adalet Birlik Partisi, 2. DEVA Partisi, 3. Vatan Partisi, 4. AK Parti, 5. Doğru Yol Partisi, 6. Büyük Birlik Partisi, 7. Saadet Partisi, 8. Yeni Türkiye Partisi, 9. Türkiye Komünist Hareketi, 10. CHP, 11. Yerli ve Milli Parti, 12. Anavatan Partisi, 13. Demokratik Sol Parti, 14. Gelecek Partisi, 15. Teknoloji Kalkınma Partisi, 16. İYİ Parti, 17. Anahtar Parti, 18. Yeniden Refah Partisi, 19. Demokrat Parti, 20. Adalet Partisi, 21. Anadolu Birliği Partisi, 22. Türkiye Komünist Partisi, 23. MHP, 24. Zafer Partisi, 25. Bağımsız Türkiye Partisi, 26. Halkın Kurtuluş Partisi, 27. Merkez Sağ Parti.

BAŞKAN YENER’DEN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

YSK Başkanı Ahmet Yener, kura sonuçlarının tüm partilere ve seçmenlere hayırlı olmasını dileyerek, seçim sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.