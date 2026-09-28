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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Aykut Kayacık, sermaye piyasalarında yaşanan fon krizi ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında gündeme getirilen hisse işlemleri iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kayacık, açıklamasında kamuoyuna yansıyan iddiaların bütün yönleriyle araştırılmasını istedi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerinden yaklaşık 2 milyar TL kazanç sağladığı iddiası YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre tarafından gündeme getirilmişti. Kaya ise iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla siyasi sorumluluk aldığını belirterek parti görevlerinden affını istedi; talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kayacık, yaşananları sert sözlerle eleştirerek, “Milletin parasını koruyamayan, vatandaşın alın terini heba eden, görevini suistimal eden hiç kimse dokunulmaz değildir. Makamı ne olursa olsun, bu tabloya sebep olan herkes yargı önünde hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

Fon krizinin yalnızca ekonomik boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Kayacık, sorumluların belirlenmesi, iddiaların ayrıntılı şekilde araştırılması ve mağduriyet yaşayan vatandaşların zararlarının karşılanması çağrısında bulundu.