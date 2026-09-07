Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişi maliyetlerine dikkat çekerek, özellikle dar gelirli ailelere öğrenci başına kırtasiye ve okul alışverişi desteği sağlanması çağrısında bulundu.

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‎Yeni eğitim öğretim döneminin 14 Eylül itibarıyla başlayacağını belirten Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, öğrencilerin okul ihtiyaçlarının aile bütçeleri üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti.

‎“TEMEL OKUL ALIŞVERİŞİ 4-6 BİN TL ARASINDA”

‎Bir öğrencinin temel okul alışverişi maliyetinin ortalama 4 bin ile 6 bin TL arasında değiştiğini öne süren Arslanboğa, tercih edilen marka, ürün kalitesi ve okullar tarafından talep edilen malzemelere bağlı olarak bu tutarın 10 bin TL seviyesine yaklaşabildiğini belirtti.

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‎Çanta, defter, kalem, forma, ayakkabı ve diğer eğitim materyallerinin dar gelirli aileler açısından önemli bir gider kalemine dönüştüğünü kaydeden Arslanboğa, hayat pahalılığının velilerin okul masraflarını karşılamasını güçleştirdiğini söyledi.

‎“AİLELERE DOĞRUDAN DESTEK SAĞLANMALI”

Eğitim başlangıç giderleri konusunda ailelerin desteklenmesi gerektiğini savunan Arslanboğa, özellikle dar gelirli ailelere öğrenci başına kırtasiye ve okul alışverişi desteği verilmesini istedi.

‎Okullar tarafından talep edilen temel malzemelerin makul düzeyde tutulması gerektiğini ifade eden Arslanboğa, forma ve yardımcı materyal uygulamalarında da aile bütçelerinin gözetilmesi gerektiğini dile getirdi.

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‎Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarına da çağrıda bulunan Arslanboğa, kırtasiye, çanta, kıyafet ve temel okul ihtiyaçlarını kapsayan sosyal desteklerin yaygınlaştırılmasını istedi.

‎“HİÇBİR ÖĞRENCİ EĞİTİM YILINA EKSİKLE BAŞLAMAMALI”

Yeniden Refah Partisi olarak eğitim hakkının ekonomik şartlar nedeniyle aileler üzerinde ağır bir maddi yüke dönüşmesine karşı olduklarını belirten Arslanboğa, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

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‎“Hiçbir anne baba, çocuğunun okul ihtiyacını karşılayamadığı için mahcup olmamalıdır. Hiçbir öğrenci, ekonomik zorluklar yüzünden eğitim yılına eksikle başlamamalıdır. Sosyal devlet, tam da böyle zamanlarda milletin yanında olmalıdır.”