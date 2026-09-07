Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişi maliyetlerine dikkat çekerek, özellikle dar gelirli ailelere öğrenci başına kırtasiye ve okul alışverişi desteği sağlanması çağrısında bulundu.
Yeni eğitim öğretim döneminin 14 Eylül itibarıyla başlayacağını belirten Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, öğrencilerin okul ihtiyaçlarının aile bütçeleri üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti.
“TEMEL OKUL ALIŞVERİŞİ 4-6 BİN TL ARASINDA”
Bir öğrencinin temel okul alışverişi maliyetinin ortalama 4 bin ile 6 bin TL arasında değiştiğini öne süren Arslanboğa, tercih edilen marka, ürün kalitesi ve okullar tarafından talep edilen malzemelere bağlı olarak bu tutarın 10 bin TL seviyesine yaklaşabildiğini belirtti.
Çanta, defter, kalem, forma, ayakkabı ve diğer eğitim materyallerinin dar gelirli aileler açısından önemli bir gider kalemine dönüştüğünü kaydeden Arslanboğa, hayat pahalılığının velilerin okul masraflarını karşılamasını güçleştirdiğini söyledi.
“AİLELERE DOĞRUDAN DESTEK SAĞLANMALI”
Eğitim başlangıç giderleri konusunda ailelerin desteklenmesi gerektiğini savunan Arslanboğa, özellikle dar gelirli ailelere öğrenci başına kırtasiye ve okul alışverişi desteği verilmesini istedi.
Okullar tarafından talep edilen temel malzemelerin makul düzeyde tutulması gerektiğini ifade eden Arslanboğa, forma ve yardımcı materyal uygulamalarında da aile bütçelerinin gözetilmesi gerektiğini dile getirdi.
Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarına da çağrıda bulunan Arslanboğa, kırtasiye, çanta, kıyafet ve temel okul ihtiyaçlarını kapsayan sosyal desteklerin yaygınlaştırılmasını istedi.
“HİÇBİR ÖĞRENCİ EĞİTİM YILINA EKSİKLE BAŞLAMAMALI”
Yeniden Refah Partisi olarak eğitim hakkının ekonomik şartlar nedeniyle aileler üzerinde ağır bir maddi yüke dönüşmesine karşı olduklarını belirten Arslanboğa, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Hiçbir anne baba, çocuğunun okul ihtiyacını karşılayamadığı için mahcup olmamalıdır. Hiçbir öğrenci, ekonomik zorluklar yüzünden eğitim yılına eksikle başlamamalıdır. Sosyal devlet, tam da böyle zamanlarda milletin yanında olmalıdır.”