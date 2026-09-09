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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik karara tepki göstererek, gelir sağlayan kamu varlıklarının kısa vadeli kaynak oluşturmak amacıyla elden çıkarılmasına karşı olduklarını söyledi. Arslanboğa, “Milletin malı milletin geleceğidir. Türkiye’nin ihtiyacı yeni satışlar değil, yeni bir ekonomik istikamettir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, 5 Eylül tarihli Resmî Gazete’de yayımlandığını belirttiği Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre yolunun özelleştirilmesinin önünün açıldığını ifade ederek ekonomi yönetimini eleştirdi.

Genel Başkan Fatih Erbakan’ın değerlendirmelerine de atıfta bulunan Arslanboğa, söz konusu ulaşım varlıklarının vatandaşların vergileriyle oluşturulduğunu ve kamuya düzenli gelir sağladığını belirtti.

“30 YILLIK KAMU GELİRİNİ ELDEN ÇIKARIYORSUNUZ”

Özelleştirilmesi gündeme gelen 12 ulaşım varlığının yıllık yaklaşık 600 milyon dolar gelir sağladığının ifade edildiğini belirten Arslanboğa, 30 yıllık gelir üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“30 yıllık kamu gelirini elden çıkarıyorsunuz, karşılığında ise ancak birkaç aylık faiz yüküne nefes aldırabiliyorsunuz. Bu, ekonomi değil; sıkışmışlığın ilanıdır.”

Arslanboğa, gelir getiren kamu varlıklarının elden çıkarılmasının uzun vadeli ekonomi politikaları açısından doğru olmadığını savunarak, bunun kısa vadeli nakit arayışının bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

“SORUN TEK BAŞINA ÖZELLEŞTİRME KARARI DEĞİL”

Türkiye ekonomisindeki temel problemin yalnızca özelleştirme politikaları olmadığını ifade eden Arslanboğa, borçlanma, faiz, zam ve vergi politikalarını da eleştirdi.

Arslanboğa, “Burada asıl sorun tek başına özelleştirme kararı değildir. Asıl sorun, Türkiye’yi bu noktaya getiren faizci, borçlanmacı, zam ve vergiye dayalı ekonomi anlayışıdır” ifadelerini kullandı.

Kamuya ait arsa, maden, arazi ve gelir getiren stratejik varlıkların mevcut ekonomi politikalarının finansmanı amacıyla elden çıkarıldığını savunan Arslanboğa, Yeniden Refah Partisi olarak kamu varlıklarının “günü kurtarmak” amacıyla satılmasına karşı olduklarını kaydetti.

ARSLANBOĞA ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Ekonomide farklı bir modele ihtiyaç bulunduğunu belirten Arslanboğa; kamudaki israfın azaltılması, kamu-özel iş birliği kapsamında bütçeye yük oluşturduğu düşünülen sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve faiz ödemelerini artıran borçlanma politikalarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu varlıklarının satılması yerine verimli şekilde işletilmesini savunan Arslanboğa, buradan elde edilecek gelirlerin üretim, istihdam, tarım, sanayi ve ihracata yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin ekonomik önceliğinin sıcak para ve rant yerine üretim olması gerektiğini dile getiren Arslanboğa; sanayiciyi, çiftçiyi, esnafı ve ihracatçıyı destekleyen, katma değerli üretimi artıran ve gelir dağılımında adaleti gözeten bir ekonomik model önerdiklerini belirtti.

“MİLLETİN MALI MİLLETİN GELECEĞİDİR”

Açıklamasının sonunda köprü, otoyol ve diğer stratejik kamu varlıklarına ilişkin tutumlarını yineleyen Arslanboğa şöyle konuştu:

“Milletin malı milletin geleceğidir. Köprüler, otoyollar ve stratejik kamu varlıkları; yanlış ekonomi politikalarının bedelini karşılamak için satış listesine konulamaz. Türkiye’nin ihtiyacı yeni satışlar değil, yeni bir ekonomik istikamettir.”

Yeniden Refah Partisi’nin borç, faiz, zam ve vergi ağırlıklı ekonomi politikaları yerine üretim, istihdam, ihracat ve adil paylaşımı esas alan bir ekonomi anlayışını savunduğunu belirten Arslanboğa, “Devlet bütçesi faize değil millete çalışmalıdır” dedi.