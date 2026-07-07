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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün NATO Zirvesi öncesinde ABD bayrağının renkleriyle ışıklandırılmasına sert tepki gösterdi. Arslanboğa, yapılan uygulamanın milletin vicdanını yaraladığını belirterek, kamuya ait sembollerin toplumsal hassasiyetler gözetilerek kullanılması gerektiğini ifade etti.

Yazılı bir açıklama yapan Arslanboğa, Gazze'de on binlerce masumun hayatını kaybettiği ve bölgede savaşın etkilerinin derinleştiği bir dönemde söz konusu ışıklandırmanın son derece yanlış bir sembolik mesaj olduğunu savundu. Bu görüntünün vatandaşlar arasında haklı bir rahatsızlık oluşturduğunu dile getiren Arslanboğa, milletin mazlumun yanında duran, zalime karşı ise net bir duruş sergileyen bir yönetim anlayışı beklediğini söyledi.

Kamusal sembollerin küresel güç odaklarına hoş görünme amacıyla kullanılmasını eleştiren Arslanboğa, bunun siyasi ferasetten uzak ve toplumun değerlerini göz ardı eden bir yaklaşım olduğunu öne sürdü. Arslanboğa, "Bu tablo yalnızca bir aydınlatma tercihi değil, aynı zamanda yönetenlerin milletimizin hissiyatını okuyamadığını gösteren ciddi bir basiret eksikliğidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında adalet, hak ve insanlık onurunun her türlü siyasi hesabın üzerinde tutulması gerektiğini vurgulayan Arslanboğa, kamu yönetiminin milletin değerleriyle uyumlu hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi olarak söz konusu uygulamayı kınadıklarını ifade eden Cafer Arslanboğa, yetki verilmesi halinde kamusal imkân ve sembollerin dış odaklara hoş görünmek için değil, milletin onurunu, adalet duygusunu ve ahlaki değerlerini yüceltmek amacıyla kullanılacağını söyledi.