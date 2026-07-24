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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, engelli vatandaşların emeklilik haklarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaparak, kazanılmış hakların korunması ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulundu.

Arslanboğa, 7538 sayılı Kanun'un uygulanması sonrasında binlerce engelli vatandaşın emeklilik hakkının zarar gördüğünü, bazı emeklilerin ise maaşlarının geriye dönük olarak kesildiğini belirterek, yaşanan durumun toplum vicdanını yaraladığını ifade etti.

Kazanılmış emeklilik haklarının sonradan tartışmaya açılmasının hukuk devleti ve sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayan Arslanboğa, devletin görevinin vatandaşını mağdur etmek değil, haklarını korumak olduğunu söyledi.

Açıklamasında, yaşanan sorunun yalnızca teknik bir mevzuat meselesi olmadığını dile getiren Arslanboğa, bunun aynı zamanda insan onuru, sosyal güvenlik hakkı ve adalet meselesi olduğunu kaydetti.

"HAK KAYIPLARI TELAFİ EDİLMELİ"

Yeniden Refah Partisi olarak çözüm önerilerini de sıralayan Arslanboğa, engelli vatandaşların kazanılmış emeklilik haklarının aynen korunması gerektiğini belirtti. Geriye dönük maaş kesintilerinin derhal durdurulmasını isteyen Arslanboğa, oluşan hak kayıpları ve maddi mağduriyetlerin eksiksiz şekilde telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

İlgili yasal düzenlemenin yeniden ele alınması gerektiğini savunan Arslanboğa, vatandaş aleyhine mağduriyet oluşturmayan, açık ve adil bir yasal çerçevenin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Arslanboğa, engelli vatandaşların hukuken elde ettiği kazanılmış hakların korunmasını ve yaşanan mağduriyetlerin vakit kaybedilmeden kalıcı çözümlerle giderilmesini istedi.