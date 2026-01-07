Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son bir ayda terör örgütünün saldırılarında 20’den fazla sivil ve 25’ten fazla askerin yaşamını yitirdiği, 150’den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi. İşte, YPG nedir...

YPG, Türkçede Halk Savunma Birlikleri anlamına gelir. Kürtçe adı Yekîneyên Parastina Gel’dir. Suriye’nin kuzeyinde, özellikle Rojava bölgesinde faaliyet gösteren silahlı bir Kürt örgütüdür.

Özellikle IŞİD’e karşı mücadelede öne çıkmışlardır ve Suriye’deki iç savaşta önemli bir aktör olmuşlardır. YPG, PKK terör örgütü ile bağlantılı olmakla eleştirilmekte, ancak kendilerini Suriye’deki Kürt halkını savunan bir güç olarak tanımlarlar.