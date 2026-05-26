Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza attı. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, zehir ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda adeta bir zehir deposu ortaya çıkarıldı. Operasyon neticesinde; 1730 adet sentetik ecza hap, 42 adet ecstasy hap, 31 gram sentetik kannabinoid, 24,67 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlıların tamamı, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, gençleri zehirlemek isteyen odaklara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini bildirdi.