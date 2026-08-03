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Kaynak: İHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ayrıdam köyü mevkiinde ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken yaklaşık 10 dönüm ekili arazi küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.