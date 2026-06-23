Yozgat’ta tarihi keşif: Uşaklı Höyük’te Anadolu’nun en eski "ritüel alanı" araştırılıyor

Kazı çalışmalarının güncel durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaşan İtalya Pisa Üniversitesi’nden Kazı Başkanı Doç. Dr. Anacleto D’Agostino, Hitit döneminin mimari sınırlarını zorlayan bir bölge üzerinde çalıştıklarını belirtti:

"Şu an Hitit dönemine ait ve 'F bölgesi' olarak adlandırdığımız açık bir alanı kazıyoruz. Veriler bize buranın büyük bir ritüel (kutsal tören) alanı olduğunu gösteriyor. Burası, anıtsal yapılarla bağlantılı ve son derece eşsiz bir mimariye sahip. Daha önce Anadolu arkeolojisinde buna benzer bir açık hava ritüel alanı görülmedi.

Milattan önce üçüncü bin yıldan başlayan bu yerleşim, Hitit döneminde saraylar ve devasa tapınaklarla genişleyerek büyük bir merkez haline gelmiş."