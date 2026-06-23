Yozgat’ta tarihi keşif: Uşaklı Höyük’te Anadolu’nun en eski "ritüel alanı" araştırılıyor

Kazılarda, Anadolu arkeolojisinde daha önce benzerine rastlanmamış eşsiz bir ritüel alanı ve dünya tarihinin estetik amaçla yapılmış en eski mozaik tabakası titizlikle inceleniyor.
Uşaklı Höyük, Geç Tunç Çağı'ndan Demir Çağı'na, Roma ve Bizans'tan Selçuklu dönemine kadar uzanan çok katmanlı yapısıyla Anadolu'nun en stratejik arkeolojik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. İlk olarak 2008-2012 yılları arasındaki yüzey araştırmalarıyla dikkat çeken ve 2013 yılından bu yana kazılan bölge, Hitit İmparatorluğu'nun dinsel ve idari kalbi olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor.