Yeniçağ Gazetesi
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Yozgat’ta tarihi keşif: Uşaklı Höyük’te Anadolu’nun en eski "ritüel alanı" araştırılıyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Büyük Taşlık köyünde yürütülen Uşaklı Höyük kazı çalışmaları, Hitit dünyasına ait ezberleri bozmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Yozgat’ta tarihi keşif: Uşaklı Höyük’te Anadolu’nun en eski "ritüel alanı" araştırılıyor - Resim: 1

Kazılarda, Anadolu arkeolojisinde daha önce benzerine rastlanmamış eşsiz bir ritüel alanı ve dünya tarihinin estetik amaçla yapılmış en eski mozaik tabakası titizlikle inceleniyor.

Uşaklı Höyük, Geç Tunç Çağı'ndan Demir Çağı'na, Roma ve Bizans'tan Selçuklu dönemine kadar uzanan çok katmanlı yapısıyla Anadolu'nun en stratejik arkeolojik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. İlk olarak 2008-2012 yılları arasındaki yüzey araştırmalarıyla dikkat çeken ve 2013 yılından bu yana kazılan bölge, Hitit İmparatorluğu'nun dinsel ve idari kalbi olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor.

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Yozgat’ta tarihi keşif: Uşaklı Höyük’te Anadolu’nun en eski "ritüel alanı" araştırılıyor - Resim: 2

Kazı çalışmalarının güncel durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaşan İtalya Pisa Üniversitesi’nden Kazı Başkanı Doç. Dr. Anacleto D’Agostino, Hitit döneminin mimari sınırlarını zorlayan bir bölge üzerinde çalıştıklarını belirtti:

"Şu an Hitit dönemine ait ve 'F bölgesi' olarak adlandırdığımız açık bir alanı kazıyoruz. Veriler bize buranın büyük bir ritüel (kutsal tören) alanı olduğunu gösteriyor. Burası, anıtsal yapılarla bağlantılı ve son derece eşsiz bir mimariye sahip. Daha önce Anadolu arkeolojisinde buna benzer bir açık hava ritüel alanı görülmedi.

Milattan önce üçüncü bin yıldan başlayan bu yerleşim, Hitit döneminde saraylar ve devasa tapınaklarla genişleyerek büyük bir merkez haline gelmiş."

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Yozgat’ta tarihi keşif: Uşaklı Höyük’te Anadolu’nun en eski "ritüel alanı" araştırılıyor - Resim: 3

Siena Üniversitesi’nden Dr. Valentina Orsi ise ritüel alanında karşılaştıkları ve arkeoloji dünyasında heyecan yaratan sıra dışı bulgulara dikkat çekti. Hitit yazılı belgelerinde çocuk definlerine dair neredeyse hiçbir bilgi bulunmadığını hatırlatan Orsi, keşfi şu sözlerle anlattı:

İstisnai Kemik Kalıntıları: "Bu gizemli ritüel alanında birkaç çocuk iskeletine rastladık. Bu, Hitit yerleşimleri kıyaslandığında son derece istisnai ve az görülmüş bir durumdur. İlk olarak 2013-2014 kazılarında rastladığımız bu kemiklerin sistematik bir mezarlık mı yoksa ritüelin bir parçası mı olduğu henüz net değil.

Adak ve Seramik Bağlantısı: Yapının hemen yanında çok sayıda Hitit dönemine tarihlenen seramik ve hayvan kemiği bulduk. Tüm bu buluntuların, alandaki dinsel ve ritüel aktivitelerle doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyoruz."

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Yozgat’ta tarihi keşif: Uşaklı Höyük’te Anadolu’nun en eski "ritüel alanı" araştırılıyor - Resim: 4

Uşaklı Höyük’ü dünya arkeoloji literatüründe zirveye taşıyan en önemli unsurlardan biri de geçtiğimiz yıllarda gün yüzüne çıkarılan renkli taş tabakası oldu. Dr. Valentina Orsi, bu tabakanın insanlık tarihi açısından taşıdığı değeri şu cümlelerle aktardı:

"Büyük anıtsal yapının zemininde renkli taşlarla geometrik olarak bezenmiş bir mozaik katmanı bulduk. Bu yapıyı dünya genelinde eşsiz kılan şey; tarihte belki de ilk defa sadece estetik ve sanatsal bir amaç güdülerek renkli taşların yan yana örülmüş olmasıdır. Bilinen en eski mozaik örneklerinden biridir.

İlk çıkardığımızda üzeri toprakla kaplı ve kirliydi. Ancak bölgeye yağan ilk yağmurun ardından taşların temizlenmesiyle, mozaiğin basit bir zemin tasarımı olmadığını, muazzam bir renk skalasıyla işlendiğini fark ettik. Buranın insanlık tarihinin en eski mozaikli yapısı olabileceğini anladığımızda ekip olarak kelimelerle tarif edilemez bir sevinç ve gurur yaşadık."

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Yozgat’ta tarihi keşif: Uşaklı Höyük’te Anadolu’nun en eski "ritüel alanı" araştırılıyor - Resim: 5

Uşaklı Höyük kazı heyeti, anıtsal saray/tapınak yapısı ile çocuk iskeletlerinin bulunduğu açık hava ritüel alanı arasındaki hiyerarşik ve dinsel bağları çözmek için uluslararası laboratuvar analizlerine ve saha çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

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