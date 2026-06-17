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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yozgat’ta kaçak kazılara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazılar sonucu elde edilen tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde T.S. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 269 sikke, 2 mühür, 26 yüzük ve 49 farklı obje ile birlikte bir dedektör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edileceği bildirildi.