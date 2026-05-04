Yozgat'ta sağanağın ardından debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı

Yozgat'ın Saraykent ilçesine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Sarayözü Mahallesi'nde gece etkili olan sağanak sonrası derenin debisi yükseldi. Debinin artması sonucu, şubat ayında sağanak nedeniyle yıkılan köprünün alternatifi olan köprü de çökerek kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı. Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk ile Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, yıkılan köprünün bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Alternatif köprünün de yıkılmasıyla, şubat ayında yıkılan köprüde yürütülen çalışmalar da durduruldu. Ekiplerin ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmaları sürüyor.