Kaynak: İHA

Kaza Yerköy ilçesine bağlı Kördeve köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 50 yaşındaki M.A. idaresindeki 40 ABK 139 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kördeve köyü mevkiinde köprüden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan N.A.'nın (15) hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan E.N.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.