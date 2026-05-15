Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 öğrenci ve servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Saraykent’ten Söğütlü köyü yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı öğrenciler hastanelere kaldırıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazada 2 öğrenci ve sürücünün yaşamını yitirdiğini, 7 öğrencinin ise yaralandığını belirtti. Yaralılardan birinin kalça kırığı bulunduğu, diğerlerinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.