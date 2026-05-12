Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi, geleceğin sanatçılarını yetiştirme hedefi doğrultusunda yağlı boya eserlerden oluşan bir resim sergisi açtı. Alışveriş merkezinde düzenlenen sergide öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı toplam 70 çalışma sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Derslerde öğrenilen tekniklerin estetik bir bakış açısıyla birleştirildiği eserler, mekânı adeta bir sanat galerisine dönüştürdü.

“Eserlerimiz için büyük emek harcadık”

Öğrencilerden İrem Gülersoy, natürmort çalışması yaptığını belirterek, “Arkadaşlarımla birlikte çok emek vererek hazırlandık. Bu noktaya gelmesini gerçekten çok istedik. Sergide bizim dışımızdaki arkadaşlarımızın da çok güzel çalışmaları var, her birinde ciddi bir emek olduğu açıkça görülüyor. Ziyaretçilerin ilgisi de çok güzel, verdikleri emeği fark ettiklerini düşünüyoruz” dedi.

“Resim benim hayatım”

12. sınıf öğrencisi Berat Şahin ise Şeker Ahmet Paşa’nın bir eserini yorumladığını ifade ederek, “Oldukça detaylı ve uğraştırıcı bir çalışmaydı. Resim benim geleceğim, hayatımı adadığım bir alan. Yıllardır bu yolda ilerliyorum. Önümüzdeki yıl Hacettepe ya da Gazi Üniversitesi’nde Resim Öğretmenliği okumayı hedefliyorum. İleride kendi atölyemi açmak istiyorum” diye konuştu.

“Yeterli desteği göremiyoruz”

Okul Müdürü Hacı Hasan Güneş de yıl sonu sergisini gerçekleştirdiklerini belirterek, öğrencilerin yıl boyunca yoğun bir çaba ortaya koyduğunu söyledi. Güneş, öğrencilerin ulusal yarışmalara katıldığını, bazı eserlerin satıldığını ve bir kısmının da sergide yer aldığını ifade etti.

Sanata yönelik ilginin Yozgat’ta yeterli düzeyde olmadığını dile getiren Güneş, “Üst düzey kurum ve yetkililerden beklediğimiz ilgiyi göremiyoruz. Davet ettiğimiz birçok kişinin gelmemesi bizi üzdü. Buna rağmen velilerimizin ve halkımızın ilgisi sevindirici. Böyle bir ortamda eserlerimizi sergilemekten gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin emeğine sağlık. Sergide 70 eser yer alıyor ancak yıl boyunca ürettiğimiz çalışmalar bunun çok daha fazlası” ifadelerini kullandı.