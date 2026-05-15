Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yozgat İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen “Sağlıklı Koçlarla Kan Değişimi Projesi” meyvelerini vermeye başladı. Sarıkaya ilçesinde düzenlenen törenle; Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinden seçilen 60 yetiştiriciye, sürü kalitesini artırmak amacıyla 2’şer adet damızlık koç dağıtıldı.

Toplam 3 milyon lira bütçe ile yürütülen projenin finansman yükü, %50 devlet desteği (İl Özel İdaresi) ve %20 yetiştirici katkısı ile paylaşıldı. Proje sayesinde, sürü içi akrabalığın (kan yakınlığı) önüne geçilerek genetik bozuklukların engellenmesi ve birim hayvandan alınan et ile süt veriminin maksimize edilmesi hedefleniyor.

Dağıtım töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, tarım ve hayvancılığın bölge için stratejik önemine değindi:

"Bugün 60 üreticimizin elindeki küçükbaşların kan değişimini sağlamak üzere koç dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu süreci sadece bu üç ilçeyle sınırlı tutmayacak, ORKÖY üzerinden orman köylerimizde de yaygınlaştıracağız."

TİGEM Ulaş işletmesinden getirilen Kangal ırkı koçları teslim alan üreticiler, uygulamanın önemine dikkat çekti. Besici Başaran Ölmez, kendi imkanlarıyla yetiştirdikleri koçların kan yakınlığı nedeniyle sakat doğumlara yol açtığını belirterek, "Bu kan değişikliği ile kuzularımız daha kaliteli ve verimli olacak" dedi.

Vali Özkan, törende ayrıca Akdağmadeni ilçesinde gündeme gelen buzağı ölümleri konusuna da değindi. Bakanlık desteğiyle aşılama çalışmalarının başlayacağını müjdeleyen Özkan, üreticilere hayati uyarılarda bulundu:

Aşılama Takvimi: Gebeliğin 6. ve 7. aylarında mutlaka gerekli aşılar yapılmalı.

Hijyen Şartı: Doğum yerlerinin ve doğum sonrası buzağı barınaklarının temizliği en az aşı kadar kritiktir. Temizlik sağlanmadığı sürece aşılama tek başına yeterli olmayacaktır.

Yozgat’ta tarımsal üretimi çeşitlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Özkan; seracılık, basınçlı sulama sistemleri ve modern hayvan çadırları gibi konularda da üreticilere ekipman desteği verilmeye devam edileceğini ifade etti. Vali ayrıca, yağışlı geçen sezon nedeniyle çiftçileri "pas hastalığı" ve benzeri risklere karşı zamanında ilaçlama yapmaları konusunda uyardı.