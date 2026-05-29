Yozgat’ta tıbbi aromatik bitkilere yönelik küresel talebin artması ve ormanlık alanlardaki doğal salep orkidelerinin üzerindeki toplama baskısının azaltılması amacıyla yürütülen kontrollü tarım projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, önceki yıl Kadışehri ilçesinde yapılan deneme ekimlerinin başarıya ulaşmasının ardından, geçen yıl Yozgat merkez ve Boğazlıyan ilçelerinde 4 yeni deneme bahçesi kurulmuştu. Endemik bir tür olan ve izinsiz üretimi yasaklanan salep bitkisinde, hasat dönemi için geri sayım başladı.

Gıda sanayisinde katkı maddesi ve dondurma üretiminde kıvam artırıcı olarak yoğun şekilde tercih edilen salep orkidesi, yaş halde soğan şeklinde eylül ve ekim aylarında toprakla buluşturuluyor. Kış mevsimini toprak altında geçiren bitki, bölgenin hava koşullarına bağlı olarak nisan, mayıs ve haziran aylarında olgunlaşarak hasat ediliyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde safran bitkisiyle birlikte salep orkidesi deneme ekimi yapan üretici Emre Sarıarslan, özellikle sert kış şartlarının yaşandığı bölgelerde koruyucu önlemlerin şart olduğunu vurguladı. Toprağın nemini ve sıcaklığını dengede tutmak için saman, çam pürseği, yaprak veya kabak gazeli gibi doğal malzemelerle malçlama yapılması gerektiğini belirten Sarıarslan, şu teknik detayları paylaştı:

"Malçlamamızı kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bizim arka tarafta bir AR-GE çalışmamız var. Orada hiç malçlama yapmadığımız bölümdeki bitkilerin neredeyse yüzde 90'ını kaybettik. O yüzden kış sezonunda ve normal yaz sezonunda toprağın nemli kalması için bu örtü sezon boyunca üstünde kalacak."

Sarıarslan, deneme üretiminden tam anlamıyla olumlu sonuçlar aldıkları takdirde önümüzdeki dönemde daha geniş arazilerde ekim yapacağını söyledi. Salep bitkisinin pazar sorununun bulunmadığını ifade eden üretici, popülerliğinden dolayı ürünün hem yumru hem de toz haline getirilerek yerel dondurmacılara, kafelere ve piyasadaki diğer alıcılara rahatlıkla satılabildiğini aktardı.

Deneme bahçesinde yürüttükleri bilimsel süreç ve bitkilerin iklim şartlarına dayanıklılığı hakkında da bilgi veren Sarıarslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam 20 metrekare alana üç farklı bölgeden sekiz farklı tür ektik. Şu an bir deneme bahçesi çalışmamız var. Gördüğünüz gibi burada bazı türler uyum sağladı, bazı türler soğuğa dayanamadı. Bu yıl biraz soğuk geçti, eksi 19'ları gördü. Onlardan sonra bazılarını kaybettik ama iyi olan, uyum sağlayan türlerimiz var. Şu an bu türler üzerinden önümüzdeki yıllarda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu an çiçek dönemindeler. Çiçekler artık kurumaya başladıktan sonra hasat dönemi geliyor. Ondan sonra hasata başlayacağız. Yaklaşık Haziran'ın ilk haftası ya da ikinci haftasına falan geliyor buralarda. Bölgeden bölgeye değişiyor tabii ki. Hasat zamanında da yine il tarımındaki ekiplerle birlikte bir çalışmamız olacak. Bunun dışında safran çalışmamız var. Safran, salebe göre bölgemize biraz daha uyum sağladı. Onun üstünde herhangi bir böyle gölgelik file, örtü veya bu kadar ağır bir işçiliği olmamasına rağmen kendi başına devam etti. Onu da bu yıl biraz daha bahçemizi de arttırarak çalışmamıza devam edeceğiz."