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Kaynak: İHA

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'dan ilçeye tütün getirileceği ve bir iş yerinde kaçak ürün satışı yapıldığı yönündeki bilgi üzerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin şüpheliye ait iş yerinde gerçekleştirdiği aramada, 7 bin 400 adet tütünle doldurulmuş makaron ile 13 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Akdağmadeni'nde de benzer bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Adıyaman'dan tütün getirileceği ve bir iş yerinde kaçak tütün ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin iş yeri ve aracında yapılan aramalarda 4 bin 760 adet içi tütün doldurulmuş makaron ile 31 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İki ilçede düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.