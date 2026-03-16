Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD terör örgütü üyelerinin tespit edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda IŞİD üyesi olduğu belirlenen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.H.’nın ikametinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi. Aynı evde kalan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu M.E.C. ve M.N.H. de gözaltına alındı. M.H.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin sorgularının ardından Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.