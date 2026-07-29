Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki arazi ve doğa kontrolleri esnasında hareket etmekte güçlük çeken yaralı bir şahin fark etti. Yapılan ilk incelemelerde kuşun gözünden yaralandığı ve bu nedenle uçamadığı tespit edildi.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından dikkatle muhafaza altına alınan yaralı şahin, vakit kaybetmeden Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı. Tedavi ve bakımları başlatılan şahinin, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.