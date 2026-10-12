Kaynak: İHA

Akdağmadeni ilçesinde doğal yaşam alanlarında yiyecek sıkıntısı çektiği değerlendirilen yaban hayvanları yerleşim yerlerine yakınlaşmaya başladı. Son günlerde ilçe merkezine kadar inen ayılar, akşam saatlerinde mahalle aralarında ve çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek ararken görülüyor.

ÜNİVERSİTE VE YURT BÖLGESİNE YAKIN KONUMDA

Gültepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, evinin balkonundan sokaktaki çöp konteynerinin yanında gezinen anne ayı ile yavrularını fark eden İsmail İçme, o anları cep telefonuyla kaydetti. Ayıların özellikle saat 21.00 ile 22.00 arasında mahallede sıklıkla görüldüğünü belirten mahalle sakinleri, bölgenin üniversite ve öğrenci yurtlarına yakın konumda olduğuna dikkat çekti. Olası bir saldırı vakası yaşanmasından endişe eden vatandaşlar, yetkili kurumların acilen önlem almasını talep etti.