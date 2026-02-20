

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan, Ramazan ayının ilk iftarında il protokolü ile birlikte aziz şehitlerin aileleri ve kahraman gazilerle bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve vefa duygularının paylaşıldığı programda, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerinin yanında olduğu vurgulandı.

Ramazan ayının manevi atmosferi Yozgat’ta anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. T.C. Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen ilk iftar programında, Vali Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan Hanımefendi, il protokolüyle birlikte şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaştı. Program, hem devlet-millet bütünleşmesini hem de vefa duygusunun güçlü bir şekilde yaşatıldığını ortaya koydu.

“DEVLETİMİZ HER ZAMAN YANINIZDA”

Programda şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Özkan, masaları tek tek ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Özkan, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade etti.

Vali Özkan’ın, “Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir onurdur” sözleri salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Programda, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönüne vurgu yapıldı. İl protokolünün de katılım sağladığı iftar buluşması, devletin şehit aileleri ve gazilere yönelik hassasiyetinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Katılımcılar, böylesi anlamlı bir organizasyonun kendileri için büyük moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

VEFA GELENEĞİ SÜRÜYOR

Yozgat Valiliği’nin, milli ve manevi değerlerin yaşatılması adına düzenlediği programların Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi. Özellikle şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal ve destekleyici çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Ramazan ayının ilk iftarında verilen bu birlik ve vefa mesajının, Yozgat’ta toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirmesi bekleniyor. Devlet ile millet arasındaki gönül bağını pekiştiren program, katılımcıların hafızasında anlamlı bir Ramazan buluşması olarak yer aldı.