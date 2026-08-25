Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tarım arazisinde çıkan anız yangınına ilişkin idari yaptırım uygulandı.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yürütülen denetimlerde, İ.Y. adlı vatandaşın mülkiyetindeki tarlada anız yaktığı saptandı. Çevreye zarar veren ve yangın riski oluşturan eylem nedeniyle söz konusu kişiye 3 bin 705 Türk lirası tutarında idari para cezası verildi.
Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kontrolden çıkma riski taşıyan yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı.