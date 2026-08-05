Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Demircialan köyündeki ormanlık alanda yer alan dev karınca yuvaları, bölgeye gelenlerin odağı haline geldi. Çam ağaçlarının iğne yapraklarını toplayarak devasa yapılar inşa eden iri karıncalar, adeta bir fabrika düzeniyle durmaksızın çalışıyor. Genellikle belgesellerde tropikal iklimlerde görülmesine alışık olunan türden bu devasa yuvalar, Demircialan ormanlarındaki çalışkan karınca kolonilerine ev sahipliği yapıyor.

"KIŞIN DIŞARI ÇIKMAZLAR, YUVALARINA YİYECEK DEPOLARLAR"

Torunuyla çıktığı doğa gezisinde karınca yuvalarını inceleyen Demircialan Köyü Muhtarı İsmail Erol, ormanda edindiği gözlemleri aktardı. Genellikle ormancılara destek olmak amacıyla bölgeyi gezdiğini belirten 60 yaşındaki Erol, “Bu karıncaların 300 senelik geçmişleri var. Burada böyle kalıyorlar kışın domuzlar dağıtıyor. Genelde kuzey kesimlerde yaşar. Kuzey kesimlere yuva yaparlar. Yuvalarına yiyeceklerini taşırlar ve kıştan bahara kadar yerler. Kışın çıkmazlar" dedi.

"YUVALARIN ARASINDAKİ MESAFE GENİŞLEDİ"

Doğa yürüyüşü sırasında torununa çevre bilinci kazandırmaya çalıştığını ifade eden Erol, geçmişe kıyasla yuva sayısında değişim yaşandığını belirtti. Eskiden her 50-60 metrede bir yuvaya rastlandığını dile getiren Erol, “Şimdi hem orman seyreldiği için hem de domuzlar çoğaldığı için bunlar yaklaşık 80-90 metre arayla kuzey yönüne yukarı doğru vardır" dedi.