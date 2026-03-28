Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ikamet eden 76 yaşındaki Ziraat Mühendisi Zehra Altıntaş, 20 yıllık bir emeğin sonucunda 500'den fazla yerel çeşidi kapsayan bir "Tohum Bankası" kurdu.

Zehra Altıntaş, Ankara Ziraat Fakültesi’nden 1974 yılında mezun olduktan sonra 6 yıl resmi kurumda çalıştıktan sonra istifa etti. Son 20 yıldır topladığı ata tohumlarıyla Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesindeki çiftlik evinde "Tohum Bankası" oluşturdu, aile fertleriyle birlikte kurduğu seralarda ata tohumlarını çoğaltıp, yaygınlaşması amacıyla çiftçilere vermeye başladı.

'20 YILDIR ATA TOHUMU TOPLUYORUM'

Türkiye’de gıda sektörünün, tarımsal üretiminin iyi bir yöne gitmediğini aktaran Zehra Altıntaş şöyle konuştu:

"Çok işler yaptım. En sonunda 20 yıl önce Türkiye'nin gıdanın iyi bir yöne gitmediğini fark ettiğim anda ata tohumu toplamaya başladım. 20 yıldır ata tohumlarını topluyorum. 500'ün üzerinde ata tohumum var. 20-30 çeşit domates, 20-30 çeşit biber. Aklınıza gelen her şeyi bir de dışarıda gördüğümü de alıyorum, deniyorum. Sonra onu da tohum bankama ilave ediyorum. "

'TOHUMLARDAN FİDE YAPIYORUZ'

Altıntaş şunları söyledi:

"Bulgaristan'dan gelen tohumları bile oldu. Ben de onların koruyup, kolluyorum. Tohumlardan biz fide yapıyoruz. Her yıl 10-15 bin fide yapıyoruz. Bu sene ektiğim bitkilerden iyilerini seçip bize tohum yapıyorum. 2026'da ektiğimiz tohumluğu gelecek yıl 2027'de çiftçilere satmak için ekiyoruz. Bir yıl arkadan giderek o tohumları korumaya çalışıyorum. Çünkü ata tohumları çabuk döllenebilen tohumlar. Tatlının yanına acı ekerseniz acı dominant, tatlıyı acı yapar. Ama tatlı çok olursa bu sefer de acı tatlı olur. Her çeşit sebze var. Orijinal olarak lif kabağım var. Elime geçen her tohumu alıyorum ayırt etmiyorum. Tek özelliği kendini yenileyebilir tohum olması. Ertesi sene ekildiği zaman yine aynı bitkiyi aynı şekilde alabilmem. Kural bu. Onun için deniyorum hepsini. Sınavı geçenleri alıyorum ve onu mutlaka az da olsa her yıl ekiyorum isteyenlere veriyorum. Kudret narı ekiyorum mesela. Ekvator'dan gelme bir bitki ama burada da yetişiyor."

'DÖRT ÇEŞİT KEKİK TOHUMUM VAR'

'Benim tanıdığım en güzel domates Ankara'nın Ayaş domatesi' diyen Altıntaş şunları dile getirdi:

"Lezzet, dayanıklılık, etlilik bakımından çok şahane bir domates. Bazı tohumları bulmak için çok çaba sarf ediyorum. Şimdi dört çeşit kekik tohumum var, onu biraz zor buldum. Her yıl ekiyorum, kurutuyorum. Kışın öksürüklerde, mide yanmalarında kullanıyoruz. Ata tohumu mısır. Hibrit mısır çıktığından beri ata tohumu mısırlar kayboldu. Benim yedi çeşit ata tohumu mısırım var. O mısırı yediğiniz zaman tadına ve lezzetine doyamazsınız. Ayrıca bir de çok zor elde ettiğim bir patlatma mısırım var. O çarşıdan aldığınız patlayan hibrit mısır gibi değil. Gevrek, yediğin zaman ağzında bir lezzet bırakan plastik gibi değil. Kıtır kıtır bir mısır çeşidim var. Onu gözüm gibi koruyorum, bir çeşit o."