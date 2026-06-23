Kaynak: AA

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kurs, Mehmet Ağa Konağı'nda gerçekleştiriliyor. Kursa katılan kadınlar, gelin buketlerinden dekoratif süs çiçeklerine kadar birçok ürünün yapımını öğrenerek üretime katkı sunuyor.

Kursun usta öğreticisi Sabiha Çıtak, eğitimlere 20 kursiyerin katıldığını belirtti. Katılımcıların yaşlarının 20 ile 50 arasında değiştiğini ifade eden Çıtak, yaklaşık altı aydır devam eden eğitimlerde kursiyerlerin hem yeni bir meslek öğrendiğini hem de ekonomik kazanç elde ettiğini söyledi.

Çıtak, kursiyerlerin kendi emekleriyle hazırladıkları çiçekleri hediye olarak değerlendirebildiklerini, ayrıca salon ve ev dekorasyonuna yönelik ürünler ile gelin buketleri hazırlayıp satış yapabildiklerini dile getirdi. Kursun aynı zamanda kadınların sosyal hayatına da olumlu katkı sunduğunu vurguladı.

Kursiyerlerden Hatice Nemli, öğrendiği bilgiler sayesinde gelir elde etmeye başladığını belirterek, özellikle isteme çiçekleri hazırlayıp sattığını söyledi. Gelecekte organizasyon sektöründe faaliyet göstermeyi hedeflediğini ifade eden Nemli, boş zamanlarını değerlendirmek ve ek gelir sağlamak amacıyla kursa katıldığını kaydetti.

Bir diğer kursiyer Hacer Vural ise kursu sosyal medya aracılığıyla keşfettiğini ve eğitmenle iletişime geçerek eğitimlere başladığını anlattı. Kursta hem yeni arkadaşlıklar edindiğini hem de keyifli vakit geçirdiğini belirten Vural, kendi yaptığı çiçekleri hediye etmeyi sevdiğini ve bu hediyelerin kalıcı bir hatıra olarak değer gördüğünü söyledi.

Komşusunun tavsiyesiyle kursa katılan Tekmile Canan Şahiner de kurs ortamından memnun olduğunu dile getirdi. Şahiner, oğlu için 41 adet isteme çiçeği hazırladığını belirterek, kurs sonrasında da üretime devam etmeyi ve sipariş geldikçe çiçek yapmayı sürdürmeyi istediğini ifade etti.