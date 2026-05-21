Yozgat il merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Cehrilik bölgesindeki Gelin Kayası eteklerinde, dere yatağında kendiliğinden yetişen Cehrilik Lalesi bu yıl yağışlar nedeniyle gecikmeli de olsa çiçek açtı. Hava şartlarına bağlı olarak her yıl mayıs ayının ilk haftası ile ortalarından itibaren açan ve yaklaşık 20 günlük ömrü olan laleler; doğaseverlerin, fotoğraf sanatçılarının ve basın mensuplarının yoğun ilgisini çekiyor.

Halk arasında “Ayı Gülü” olarak da adlandırılan bitki, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından bazı bölgelerde koruma altında tutulurken, Yozgat’ta henüz resmi bir koruma kararı bulunmuyor. Bu doğrultuda çiçeğin korunması ve resmi koruma statüsüne alınması talepleri sürerken, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Cehrilik bölgesini ziyaret eden jandarma personeli, endemik bitkinin zarar görmemesi adına bölgede önleyici kolluk faaliyetinde bulundu.

Doğal güzelliğin muhafaza edilmesi amacıyla bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlardan, lalelerin bulunduğu alanlarda hayvan otlatmamaları istendi. Jandarma ekipleri, endemik çiçeğe yönelik herhangi bir ihlal veya zarar verme durumunun fark edilmesi halinde vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi gerektiğini hatırlattı.

Yozgat’ta yerel ölçekte resmi bir koruma kararı olmasa bile, yasal mevzuat uyarınca endemik bitki türlerinin koparılması ve tahrip edilmesi tamamen yasak. Yurt genelinde biyoçeşitliliği korumak adına uygulanan kanunlar kapsamında, bu endemik laleleri koparan veya zarar veren kişilere 840 bin lira idari para cezası uygulanabiliyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, ormanları ve doğanın bu eşsiz zenginliklerini korumaya yönelik titiz kontrollerine devam edeceğini bildirdi.