Kaynak: İHA / ANKA

Yozgat’ta sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde kanalların tıkanması sebebiyle su birikintileri oluşurken, bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını su baskını oldu.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ve işyerlerine giren suları tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de gelen ihbarlar üzerine kentin farklı noktalarında çalışma gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan da yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü ve incelemeler gerçekleştirdi. Arslan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok aşırı bir yağış oldu. Ama ona rağmen de çok fazla bir hasar olmadı. Çok fazla bir zayiatımız olmadı. Şu anda bulunduğumuz yer gibi burası çukurda kalıyor. Zamanında yapılan yanlış bir yapılaşmanın getirdiği bir sonuç bu. Çukurda kalan bir yer ve birkaç böyle yerde zarar gördük"