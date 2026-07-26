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Kaynak: ANKA

Yozgat'ta sabahın erken saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde büyük bir yıkıma yol açtı. Hasat dönemi hazırlığı yapan çiftçilerin emekleri dakikalar içinde heba olurken, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz tarım sigortası yaptırmayan üreticilerin büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Kent merkezine bağlı çok sayıda köyde dün sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve şiddetli dolu, özellikle hububat ekili tarım arazilerini vurdu. Bölgedeki çiftçilerin ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kapsamlı bir hasar tespit çalışması başlatıldı.

Afetin faturası özellikle merkeze bağlı Deremumlu köyü başta olmak üzere; Köçekli, Çalatlı, Lök ve Azizlibağları köylerinde ağır oldu. Bu bölgelerdeki hububat alanlarında ciddi oranlarda ürün kaybı yaşandığı rapor edildi.

"15 DAKİKALIK AFET TÜM EMEĞİMİZİ YOK ETTİ"

Bölgedeki yıkımın boyutlarını anlatan Yozgat Merkez Deremumlu Köyü Muhtarı Aydın Aslaner, hasat yapmaya hazırlanırken büyük bir şok yaşadıklarını belirtti. Aslaner, "Köyümüzde 2 bin 500 dönümün üzerinde arazi işliyoruz. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli bir doluya maruz kaldık ve büyük bir afet yaşadık. Ekinlerimiz şu an biçilemeyecek durumda. Mercimek hasadı yapıyorduk, biçerdöverimiz tarlada kaldı. Arpa tarlalarımıza girecek olan makineler yağış yüzünden gelemedi. Gelseler bile bu saatten sonra ekinlerimizdeki hasar çok büyük. Yetkililerden acil yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Felaketin ardından traktörüyle tarlaları inceleyen çiftçi Hakverdi Aslaner ise manzaranın vahametine dikkat çekerek, "Dolu tarlaları mahvetmiş durumda. Yol boyunca çok büyük zararlar var. Özellikle arpa, buğday ve nohut ekili alanlarda yıkım çok büyük" dedi.

"SİGORTASI OLMAYAN ÇİFTÇİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR"

Yaşanan felaketin ardından bölgedeki durumu değerlendiren Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Deremumlu köyündeki hasarın çok daha kritik boyutta olduğunu ifade etti. Açıkgöz, çiftçilerin sigorta konusundaki eksikliklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Özellikle arpalar tamamen yok olmuş, buğdayların ise yüzde 50'si dökülmüş durumda. Durumu Tarım İl Müdürlüğüne ve ilgili kurumlara ilettik. Tarım sigortası (TARSİM) bulunan üreticilerimiz yarın (Pazartesi) ekspertiz için başvurularını yapacak ve gerekli çalışmalar başlayacak. Ancak sigortası olmayan üreticilerimiz maalesef yine mağdur durumda. Bu çiftçilerimiz için de devlet büyüklerimizin bir çözüm yolu bulmasını bekliyoruz."