Gümüşhane’de düzenlenen Okul Sporları Karate Grup Şampiyonası’nda Yozgat’ı temsil eden sporcular, 6 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

YOZGAT’A MADALYA YAĞMURU

Gümüşhane’de gerçekleştirilen Okul Sporları Karate Grup Şampiyonası’nda Yozgatlı sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Organizasyonda mücadele eden sporcular, farklı kategorilerde toplam 7 madalya kazanarak müsabakaları başarıyla tamamladı.

DERECELER BELLİ OLDU

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

Elif Düzcan

Nazlı Yıldırım

Hatice Kübra Bacanlı

Beren Erva Özsoy

Elif Mina Tinel

İbrahim Duhan Kalabalık

Mustafa Aydoğan

Sporcuların elde ettiği dereceler, Yozgat kafilesi adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

SPORCULARA TEBRİK

Yozgat’ı temsil eden sporcuların elde ettiği sonuçlar, organizasyon genelinde de dikkat çekerken, antrenörlerin emeği de öne çıktı. Sporcuların disiplinli hazırlık sürecinin bu başarıda etkili olduğu belirtildi.

BAŞARI GRAFİĞİ YÜKSELİYOR

Okul sporları kapsamında elde edilen bu tür dereceler, genç sporcuların gelişimi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Yozgat kafilesinin ilerleyen turnuvalarda da benzer başarılar hedeflediği ifade ediliyor.

GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİ

Elde edilen madalya başarısının ardından gözler, sporcuların katılacağı yeni şampiyonalara çevrildi. Yozgatlı sporcuların performanslarının artarak devam etmesi bekleniyor.