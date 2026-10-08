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Kaynak: İHA

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu'nda güvenlik gerekçesiyle yeni bir tedbir uygulanmaya başlandı. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanıncaya kadar kanyona giriş ve çıkışlar durduruldu.

Aydıncık Kaymakamlığının resmi hesabından paylaşılan duyuruda, kanyonda sürdürülen çalışmalar sırasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda bölgeye girişlerin ve kanyondan çıkışların ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandığı bildirildi.

Kaymakamlık, uygulamanın vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.