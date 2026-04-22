Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencileri komutanlıkta misafir ederek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Programda tanıtım faaliyetleri, gösteriler ve temsili makam ziyareti yapılırken, çocuklar bayram coşkusunu jandarma personeliyle birlikte yaşadı.

JANDARMA KOMUTANLIĞINDA 23 NİSAN PROGRAMI

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler komutanlıkta ağırlandı. Etkinlik kapsamında çocuklara yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi, çeşitli gösteriler sunuldu ve temsili makam ziyareti yapıldı.

Programın, çocukların bayram coşkusunu kurumsal bir ortamda yaşamaları ve jandarma teşkilatını daha yakından tanımaları amacıyla organize edildiği bildirildi.

TANITIM FAALİYETLERİ VE ETKİNLİKLER

Etkinlik süresince öğrencilere Jandarma teşkilatının görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca çocukların katılım sağladığı çeşitli gösterilerle 23 Nisan coşkusu komutanlık içerisinde yaşatıldı.

Temsili makam ziyareti kapsamında öğrenciler, jandarma birimlerinin işleyişine dair gözlem yapma fırsatı buldu.

BAYRAM COŞKUSU KOMUTANLIKTA YAŞANDI

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programda çocukların bayram sevincine ortak olundu. Etkinlikler boyunca öğrencilerin ilgisi ve katılımı dikkat çekti.

GELECEĞE YÖNELİK MESAJ

Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan organizasyonun, çocukların milli değerlerle buluşmasına katkı sağladığı belirtilirken, benzeri etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.