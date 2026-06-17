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Yozgat genelinde kış ve ilkbahar mevsimlerinde etkili olan yoğun yağışlar, içme suyu ve tarımsal sulama amacıyla yararlanılan baraj ile göletlerin su seviyesini yukarılara taşıdı. Kentteki su kaynaklarının çoğunda doluluk oranları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi bir artış gösterirken, 4 barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı.

Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat'ta 66 bin hektardan fazla tarım arazisinin sulanmasını sağlayan ve balıkçılık faaliyetlerinin yürütüldüğü Çekerek Süreyyabey Barajı'nda geçen yıl yüzde 20'ye kadar düşen doluluk oranı bu yıl yüzde 95'e yükseldi. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilenen ve kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıktı.

Su kaynaklarındaki bu yükseliş bölge halkını ve çiftçileri sevindirirken, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan son yağışların su rezervlerine çok önemli katkılar sunduğunu ifade etti. İl genelindeki 4 barajın tamamen dolduğunu açıklayan Vali Özkan, şu bilgileri verdi:

"Şu anda 4 barajımızda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Ancak yüzde 100'e ulaşması, bu seviyenin sürekli korunduğu anlamına gelmiyor. Devlet Su İşleri ekiplerimiz olası risklere karşı doluluk oranı kritik seviyeye ulaşan barajlarımızda kontrollü tahliye çalışmalarını sürdürüyor."

Kontrollü tahliye işlemlerine karşın barajları besleyen su girişinin ve debisinin yeterli düzeyde olduğunu aktaran Özkan, mevcut tablonun memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Vali Özkan, su seviyelerindeki artışa rağmen vatandaşlara ve yerel yönetimlere su tasarrufu konusunda uyarılarda bulundu. Suyun etkin yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Özkan, "Su konusunda belediyelerimize de sürekli hatırlattığımız gibi bu yıl ciddi miktarda yağış aldık. Bazı barajlarımızda uzun süredir kontrollü tahliye işlemleri yürütüyoruz. Ancak her ne olursa olsun, su en kıymetli kaynaklarımızdan biridir. Bu nedenle suyu tasarruflu kullanmak, kayıp kaçak oranlarını azaltmak ve eski şebeke hatlarını yenileyerek bu süreci etkin şekilde yönetmek büyük önem taşıyor. Barajlarımızdaki doluluk oranları, bir yandan da önemli bir tarım kenti olan ilimiz açısından son derece önemli. İnşallah bereketin bol olduğu, zarar ve ziyanın yaşanmadığı verimli bir yıl geçiririz." dedi.

Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğünden alınan 1 Haziran verilerine göre, Yozgat'taki su kaynaklarının geçen yıl ve bu yılki doluluk oranları netlik kazandı. Büyükmahal, Erkekli ve Çalışkan barajları geçen yıl sırasıyla yüzde 81, yüzde 24 ve yüzde 27 seviyelerindeyken, bu yıl her biri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Akçakışla Barajı ise hem geçen yıl hem de bu yıl yüzde 100 doluluk oranını korumayı başardı.

Diğer su kaynaklarında da belirgin artışlar ölçüldü. Geçen yıl yüzde 0 olan Uzunlu yüzde 77'ye, Karahallı yüzde 57'ye ve İğdeli yüzde 45'e yükseldi. Hoşumlu Barajı yüzde 64'ten yüzde 99'a, Halıköy Barajı yüzde 82'den yüzde 98'e ve Yahyasaray Barajı yüzde 94'ten yüzde 95 seviyesine çıktı. Gelingüllü Barajı yüzde 9'dan yüzde 69'a, Taşlık Göleti yüzde 17'den yüzde 56'ye, Oğulcuk Barajı yüzde 9'dan yüzde 47'ye ve Akbenli Çiftliği ise yüzde 1'den yüzde 46'ya ulaştı. Gülistan Barajı ise yüzde 0'dan ancak yüzde 5 seviyesine gelebildi.

Bazı su kaynaklarında ise doluluk oranlarının düştüğü ya da aynı kaldığı gözlendi. Kanlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 56'dan yüzde 41'e, Sarımbey Barajı'nda yüzde 50'den yüzde 31'e, Kumkuyu Barajı'nda ise yüzde 21'den yüzde 20'ye geriledi. Baydiğin Barajı ise her iki yılın ölçümlerinde de yüzde 14 doluluk oranında sabit kaldı.