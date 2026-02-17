YouTube'un yıllık geliri açıklandı: En çok kazanan içerik üreticisi belli oldu

Hızlı yükseliş, teknik zorlukları ve telif hakkı sorunlarını beraberinde getirdi. Artan trafik için sürekli sunucu ve altyapı yatırımı gerektiren platform, telif davaları riskiyle karşı karşıya kaldı. Google, kendi video girişiminin başarısızlığından ders alarak Kasım 2006'da YouTube'u 1,65 milyar dolara satın aldı. Bu hamle, platformun küresel bir dev haline gelmesinde dönüm noktası oldu.