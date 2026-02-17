YouTube'un Alphabet bünyesindeki 2025 finansal verilerine göre, platformun reklam ve abonelik gelirlerinden oluşan toplam geliri 60 milyar doları aştı. "MrBeast" olarak bilinen ABD'li Jimmy Donaldson, 85 milyon dolarlık kazancıyla 2025'in en yüksek gelir elde eden içerik üreticisi unvanını korudu.
YouTube'un yıllık geliri açıklandı: En çok kazanan içerik üreticisi belli oldu
Derleyen: Dilek Taşdemir
YouTube, 21 yıllık tarihinde Alphabet çatısı altında dünyanın en büyük video paylaşım platformu haline geldi ve yaklaşık 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. İnternet kültürünü, dijital içerik üretimini, reklamcılığı, eğitimi, siyaseti ve eğlence sektörünü kökten değiştiren platform, hızla evrilen teknoloji dünyasında güçlü konumunu sürdürüyor.
Garajdan Küresel Güce Platform, 14 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından küçük bir garajda kuruldu.
"Kendini Yayınla" sloganıyla hayata geçen YouTube'a, kuruluşundan iki ay sonra ilk video yüklendi. 23 Nisan 2005'te Jawed Karim tarafından paylaşılan "Me at the zoo" adlı 19 saniyelik video, "internetin ilk dijital kültü" olarak kabul ediliyor.
Hızlı yükseliş, teknik zorlukları ve telif hakkı sorunlarını beraberinde getirdi. Artan trafik için sürekli sunucu ve altyapı yatırımı gerektiren platform, telif davaları riskiyle karşı karşıya kaldı. Google, kendi video girişiminin başarısızlığından ders alarak Kasım 2006'da YouTube'u 1,65 milyar dolara satın aldı. Bu hamle, platformun küresel bir dev haline gelmesinde dönüm noktası oldu.
2007'de mobil cihazlara entegre olan YouTube, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla kullanıcı tabanını patlattı. 2010'lu yıllarda içerik üreticilerine reklam geliri paylaşımı sunarak yepyeni bir ekonomi yarattı. İçerik üretimi, pek çok kişi için "tam zamanlı bir iş" haline geldi.
YouTube Premium, reklamsız izleme ve müzik servislerini kapsayarak 17 Mayıs 2018'de kullanıma sunuldu. Günümüzde üretken yapay zekâya odaklanan platform, metin komutlarıyla video oluşturma ve anlık dil çevirileriyle küresel sınırları ortadan kaldırıyor.
Başarının yanı sıra telif davaları ve çocuk gizliliği skandallarıyla karşılaştı. 2007'de Viacom'un açtığı 1 milyar dolarlık dava, içerik yönetim sistemlerinin temelini attı. ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun çocuk verileri cezası sonrası algoritma ve denetim mekanizmaları yenilendi. Bugün milyarlarca dolarlık yapay zekâ yatırımlarıyla yüksek güvenlikli bir içerik merkezi konumunda.
