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YouTube, yapay zekâ destekli “YouTube’a Sor” özelliğini masaüstü arama sonuçlarında sınırlı bir kullanıcı grubuyla test etmeye başladı. ABD’de İngilizce arama yapan, oturum açmış kullanıcıları kapsayan deney; açık uçlu sorulara ve nasıl yapılır içeriklerine doğrudan yanıt sunmayı amaçlıyor. Sistem, kullanıcıların ilgili videoları açmasına gerek kalmadan metin tabanlı öneriler ve videolardan derlenen önemli anlar üzerinden bilgi edinmesini sağlıyor.

YAPAY ZEKÂ ÖZETLERİ STANDART SONUÇLARIN ÜZERİNDE YER ALIYOR

Geleneksel yapıda arama sorgularıyla eşleşen videoları sıralayan YouTube, yeni özellikte yapay zekâ tarafından hazırlanan özet panellerini standart sonuçların üzerinde konumlandırıyor. Örneğin lekeli bir duvarın nasıl temizleneceğini arayan kullanıcı, videoları tek tek izlemek yerine çözüm adımlarını doğrudan metin özeti olarak görebiliyor.

Google’ın arama sonuçlarına eklediği yapay zekâ özetlerine benzeyen bu model, kullanıcıların bağlantılara tıklama ihtiyacını azaltıyor. Özelliğin izlenme sayılarına etkisine ilişkin ise şu ana kadar resmî bir veri paylaşılmadı. Eğitim, rehber ve pratik çözüm odaklı kanalların bu durumdan etkilenebileceği öngörülüyor.

ZAMAN DAMGALI ÖNEMLİ ANLAR VE EK SORULAR

Yapay zekâ önizlemeleri yalnızca metin sunmakla kalmıyor, tavsiyeleri videolardaki zaman damgalı önemli anlarla birleştiriyor. Böylece kullanıcılar videonun tamamını izlemek yerine yalnızca ihtiyaç duydukları bölümlere yönelebiliyor.

Arayüzdeki “Daha fazlasını göster” seçeneğiyle kullanıcılar yapay zekâ yanıtını genişletebiliyor ve platformdan ayrılmadan ek sorular sorabiliyor. Yanıtın doğrudan arama sayfasında yer alması, videoların tıklanma oranlarını düşürerek içerik üreticilerinin izlenme sürelerini ve reklam gelirlerini azaltma riski taşıyor.