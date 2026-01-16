Adana'da bir süre önce iddiaya göre; 'Amerika vize videoları' ile tanınan fenomen YouTuber Sergen Altunbaş ile eşi G.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Genç kadın evi terk etti. Eşinin eve dönmemesine sinirlendiği iddia edilen Sergen Altunbaş, tabancayla çocukları Ada (8) ile Mert'i (6) tabancayla vurduktan sonra intihar etti.

Altunbaş'ın aylar önce yaptığı sosyal medyadan, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" paylaşımı dikkat çekti.

KARDEŞLERİN KARNELERİ SIRALARINA BIRAKILDI

Seyhan'da Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda 2. sınıfta eğitim gören Ada ile anasınıfına giden Mert'in karneleri de çiçeklerle birlikte sıralarına bırakıldı.

Çoğu velinin olaydan etkilenmemesi için çocuklarını okula göndermediği öğrenildi. İki kardeşin karnelerinin iyi olduğu görüldü.