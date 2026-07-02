YouTube'dan Türkiye'deki aileleri sevindirecek hamle: Artık kontrol tamamen anne babalarda

YouTube’un bu yeni özelliği, 9-18 yaş grubundaki çocukların platformda daha güvenli videolar izlemesini amaçlıyor. Tamamen ebeveynlerin kontrolünde olan bu sistem, YouTube uygulaması ya da Google Family Link aracılığıyla oluşturulan çocuk hesapları üzerinden çalışıyor.

Sistem, çocukların yaş gruplarına en uygun içeriklere erişmesine imkan tanırken, anne ve babalara da gelişmiş denetim araçları sunuyor. Ayrıca bu yeni yapı, 8 yaş altı çocuklara hitap eden YouTube Kids platformundan tamamen bağımsız ve farklı bir işleyişe sahip.