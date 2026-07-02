YouTube, Türkiye'de gözetimli çocuk hesaplarını kullanıma sundu. Yeni sistemle beraber yaşa uygun içerik filtreleri, gelişmiş ebeveyn kontrolleri ve Shorts sınırlayıcısı gibi özellikler gelecek.
YouTube'dan Türkiye'deki aileleri sevindirecek hamle: Artık kontrol tamamen anne babalarda
YouTube, Türkiye’deki ebeveynlerin çocuklarının dijital güvenliğini sağlaması için gelişmiş kontrol imkanları sunan "Gözetimli Çocuk Hesapları" özelliğini kullanıma sundu. Yeni sistem sayesinde anne ve babalar, yaş gruplarına göre içerik filtreleri belirleyebilecek...Kaynak: Diğer
Donanımhaber'de yer alan habere göre, Tam Boyutta Gör YouTube, Türkiye’deki çocukların dijital dünyada güvenliği için önemli bir özelliği kullanıma sundu.
"Gözetimli Çocuk Hesapları" özelliği sayesinde ebeveynler, çocuklarının yaş gruplarına uygun içerikleri belirleyebilecek ve Shorts kullanımına kısıtlama getirebilecek ya da bu özelliği tamamen devre dışı bırakabilecek.
Bugün devreye alınan bu özellik, tüm kullanıcılara aşamalı olarak ulaştırılacak.
Ebeveynler, çocukları için uluslararası yaş derecelendirme standartlarına uygun olarak belirlenmiş üç farklı içerik düzeyinden birini seçebilecek.
Keşfet (9+ Yaş): Eğitim içerikleri, öğretici videolar, el sanatları ve dans videoları gibi içeriklere erişim ulaşım sağlıyor.
Daha Fazlasını Keşfet (13+ Yaş): İlk seviyeye ek olarak oyun videoları ve canlı yayınları da kapsıyor.
YouTube'un Büyük Bir Kısmı: 18 yaş ve üzeri olarak derecelendirilen içerikler hariç platformdaki videoların büyük bölümüne erişim sunuyor.
YouTube’un bu yeni özelliği, 9-18 yaş grubundaki çocukların platformda daha güvenli videolar izlemesini amaçlıyor. Tamamen ebeveynlerin kontrolünde olan bu sistem, YouTube uygulaması ya da Google Family Link aracılığıyla oluşturulan çocuk hesapları üzerinden çalışıyor.
Sistem, çocukların yaş gruplarına en uygun içeriklere erişmesine imkan tanırken, anne ve babalara da gelişmiş denetim araçları sunuyor. Ayrıca bu yeni yapı, 8 yaş altı çocuklara hitap eden YouTube Kids platformundan tamamen bağımsız ve farklı bir işleyişe sahip.
Shorts bölümündeki kısa videolar, çocuklarda hızlı içerik tüketimi alışkanlığı yaratabildiği gibi, uzun vadede gerçek yaşamda mutluluğu yakalama duygusunu da olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıma sunulan bu yeni özellik ise ebeveynlere, çocuklarının Shorts videolarında geçireceği zamanı kısıtlama imkanı tanıyor. Anne ve babalar, Shorts akışı zamanlayıcısını kullanarak günlük bir izleme sınırı koyabiliyor ya da dilerlerse Shorts özelliğini tamamen devre dışı bırakabiliyor.