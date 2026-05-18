Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

YouTube, yapay zeka destekli sahte içeriklerin artması üzerine kullanıcı güvenliğini artıracak yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Platform, daha önce sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan yapay zeka tabanlı yüz benzerliği algılama sistemini artık 18 yaş üstündeki tüm kullanıcıların erişimine açmaya hazırlanıyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, kendi görüntülerini taklit eden veya yapay zekayla oluşturulan deepfake videoları daha kolay tespit edebilecek.

SELFİE İLE TARAMA YAPILACAK

Sistemden yararlanmak isteyen kullanıcılar, öncelikle selfie benzeri bir yüz taraması yaparak biyometrik verilerini platforma tanımlıyor. Ardından YouTube’un yapay zeka sistemi, yüklenen videoları tarayarak kullanıcı yüzüyle eşleşen ya da yüksek benzerlik taşıyan içerikleri tespit ediyor.

Şüpheli bir içerik algılandığında ise ilgili kullanıcıya anında bildirim gönderiliyor. Kullanıcılar, kendi rızaları dışında oluşturulduğunu düşündükleri içerikler için doğrudan kaldırma talebinde bulunabiliyor.

İÇERİKLER DETAYLI İNCELENECEK

YouTube, gelen başvuruların detaylı bir inceleme sürecinden geçirileceğini belirtti. Platform uzmanları değerlendirme sırasında videonun ne kadar gerçekçi olduğunu, yapay zekayla üretildiğinin açık şekilde belirtilip belirtilmediğini ve kişinin net biçimde tanınıp tanınamadığını kontrol edecek.

Yapılan inceleme sonucunda manipülasyon içerdiği değerlendirilen videoların, platformun gizlilik politikaları kapsamında kaldırılabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, yeni sistemin özellikle dijital kimlik hırsızlığı ve deepfake dolandırıcılıklarına karşı önemli bir koruma sağlayabileceğini değerlendiriyor.