YouTube'da zirve Türk rapçinin: Dünya yıldızlarını geride bıraktı

YouTube verilerine göre Lvbel C5, aylık 203 milyon dinleyiciye ulaşarak yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de adından söz ettirdi.YouTube verilerine göre Lvbel C5, aylık 203 milyon dinleyiciye ulaşarak yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de adından söz ettirdi.