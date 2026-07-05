Türk rap müziği, dijital platformlarda yükselişini sürdürürken dikkat çeken bir başarıya daha imza attı.
YouTube'da zirve Türk rapçinin: Dünya yıldızlarını geride bıraktı
Türk rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5, YouTube'da ulaştığı 203 milyon aylık dinleyiciyle dünya çapındaki birçok yıldızı geride bıraktı. Blok3 ise 33,8 milyon aylık dinlenmeye ulaştı.Kaynak: Diğer
YouTube verilerine göre Lvbel C5, aylık 203 milyon dinleyiciye ulaşarak yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de adından söz ettirdi.YouTube verilerine göre Lvbel C5, aylık 203 milyon dinleyiciye ulaşarak yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de adından söz ettirdi.
203 milyon aylık dinleyiciye ulaştı
YouTube'daki aylık dinlenme sayısıyla büyük bir başarı yakalayan Lvbel C5, platformun en çok dinlenen isimleri arasına girmeyi başardı.
Blok3 de dikkat çekti
Türk rap sahnesinin bir diğer popüler ismi Blok3 ise 33,8 milyon aylık dinlenme rakamına ulaştı.
Dünya yıldızlarını geride bıraktı
Lvbel C5'in ulaştığı 203 milyon aylık dinleyici sayısı; Drake, Travis Scott, Bad Bunny ve Kendrick Lamar gibi dünya müziğinin önde gelen isimlerini de geride bıraktı.
Türk rapi yükselişini sürdürüyor
Son yıllarda dijital platformlarda büyük ivme yakalayan Türk rap müziği, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda dinlenme rakamlarını artırmaya devam ediyor.
Lvbel C5'in elde ettiği bu başarı da Türk rapinin küresel ölçekte ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.