Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, son dönemde hızla artan ve “yapay zeka çöplüğü” olarak nitelendirilen içeriklere karşı geniş kapsamlı bir tasfiye sürecini devreye aldı. Onedio'nun haberine göre, ilk aşamada milyonlarca aboneye sahip 16 büyük kanal tamamen kapatıldı ya da içerikleri silinerek etkisiz hale getirildi.

En popüler 16 kanal sistem dışına

Platform yönetimi, özellikle deepfake videolar, anlamsız senaryolar ve kullanıcı deneyimini bozan otomatik üretim içeriklerin hedef alındığını açıkladı. Daha önce bu yönde mesajlar veren YouTube CEO’su Neal Mohan’ın işaret ettiği yeni stratejiyle birlikte, en popüler 100 yapay zeka kanalından 16’sı sistem dışına çıkarıldı.

Kapatılan kanalların toplam abone sayısının 35 milyonu aştığı, yıllık gelirlerinin ise yaklaşık 10 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 6 milyon abonesi bulunan CuentosFacianantes başta olmak üzere Imperiodejesus ve Super Cat League gibi yüksek profilli hesaplar da tasfiye edilen kanallar arasında yer aldı.

YouTube, bu süreçte mevcut spam ve yanıltıcı içerik tespit sistemlerini yapay zeka üretimi videolara uyarlayarak kullanıyor. Şirket, yapay zekanın yaratıcı bir araç olarak kullanımına karşı olmadığını ancak düşük kaliteli, bozuk sesli ve izleyiciyi yanıltan içeriklere tolerans göstermeyeceğini vurguluyor.

Toplamda 4,7 milyardan fazla izlenmenin silinmiş olması, platformdaki sorunun ulaştığı boyutu ortaya koyarken, YouTube’un yıl boyunca benzer “sentetik etkileşim” odaklı kanalları mercek altında tutmaya devam edeceği belirtiliyor.