YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma

YouTuber Onur Nacı Öztürkler’e göre izlenme düşüşlerinin önemli bir kısmı, üreticilerin kendi elleriyle yaptığı basit ama kritik hatalardan kaynaklanıyor. Öztürkler, paylaştığı kapsamlı anlatımda, yıllar içinde değişen YouTube dinamiklerine dikkat çekerek “YouTube artık videonun ne olduğunu anlıyor; önemli olan doğru davranış setiyle videoyu doğru kitleye test ettirmek” mesajı verdi.

Öztürkler, geçmişte “YouTube hileleri” diye bilinen anahtar kelime ve açıklama oyunlarının etkisinin azaldığını, platformun gelişmiş sistemlerle içerik türünü zaten tanıdığını söyledi. Kendi deneyimini de paylaşan Öztürkler, bir dönem 80 bin abonesi varken bugün 730 bin aboneye ulaştığını belirterek, “Küçük görünen adımların büyük sonuç verdiğini” vurguladı.