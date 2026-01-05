Yeniçağ Gazetesi
05 Ocak 2026 Pazartesi
Anasayfa Teknoloji YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma

YouTube’da içerik üreticilerinin en sık yaptığı hatalar, “algoritma” tartışmalarının gölgesinde kalıyor.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 1

YouTuber Onur Nacı Öztürkler’e göre izlenme düşüşlerinin önemli bir kısmı, üreticilerin kendi elleriyle yaptığı basit ama kritik hatalardan kaynaklanıyor. Öztürkler, paylaştığı kapsamlı anlatımda, yıllar içinde değişen YouTube dinamiklerine dikkat çekerek “YouTube artık videonun ne olduğunu anlıyor; önemli olan doğru davranış setiyle videoyu doğru kitleye test ettirmek” mesajı verdi.

Öztürkler, geçmişte “YouTube hileleri” diye bilinen anahtar kelime ve açıklama oyunlarının etkisinin azaldığını, platformun gelişmiş sistemlerle içerik türünü zaten tanıdığını söyledi. Kendi deneyimini de paylaşan Öztürkler, bir dönem 80 bin abonesi varken bugün 730 bin aboneye ulaştığını belirterek, “Küçük görünen adımların büyük sonuç verdiğini” vurguladı.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 2

1) “Like istemekten utanmayın”: En güçlü etkileşim sinyali

Öztürkler’e göre like, yalnızca “beğeni” değil; YouTube’a verilen açık bir sinyal: “Bu videoyu beğenen kişiye yarın başka videolarını da göster” demek. Bu nedenle içerik üreticilerinin videoda açık şekilde like istemesi gerektiğini savundu. Hatta serinin devamı için bir hedef de koydu: “5 bin like olursa, yüzünü göstermeden para kazanmak isteyenlere ek taktikler paylaşacağını” söyledi.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 3

2) En kritik hata: Videoyu daha yayınlar yayınlamaz eşe-dosta göndermek

Öztürkler’in en net uyarılarından biri şu oldu: Videoyu yayınladıktan hemen sonra yakın çevreye link atmak. Gerekçesi basit: YouTube’un ilk aşamada videoyu “alıcı kitlede test etmesi” gerekiyor. Konuyla ilgisiz bir izleyici (anne-baba, arkadaş) videoyu 10–15 saniyede kapattığında, ortalama izlenme süresi aşağı düşüyor ve video “içinde patlıyor.” Öztürkler, “Algoritmaya bırakın; video önce ilgili kitleye test edilsin” diyerek ilk saatlerde link dağıtımından kaçınılmasını önerdi.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 4

3) Topluluk sekmesi: Küçük kanallar için ücretsiz kaldıraç

Öztürkler, pek çok kanalın “topluluk” bölümünü ihmal ettiğini, oysa bunun ciddi bir etkileşim aracı olduğunu anlattı. Topluluk paylaşımlarının, bildirim gitmese bile izleyicinin ana sayfasına düşebildiğini; özellikle anketlerle etkileşimin arttığını belirtti. “1.000–1.500 abonesi olan kanallar düzenli kullanırsa ciddi verim alabilir” diyen Öztürkler, video linki paylaşmak için WhatsApp yerine topluluk sekmesini işaret etti.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 5

4) Instagram/TikTok’tan YouTube’a izleyici çekmenin “yanlış” yolu

Öztürkler, Instagram hikâyesine doğrudan YouTube linki koymanın sık yapılan bir hata olduğunu söyledi. Çünkü link, çoğu zaman uygulama içi tarayıcıda açılıyor; bu da izleyicinin:

  • kolayca abone olamamasına,
  • rahat like atamamasına,
  • uzun süre izlememesine neden olabiliyor.

Bu soruna çözüm olarak, linki YouTube uygulamasına yönlendiren bir ara bağlantı sisteminden (örnek olarak “ytbe” benzeri bir yönlendirme) söz ederek, “Tarayıcıda 10 saniye izleyip çıkmak yerine uygulamada izlemeyi kolaylaştırın” dedi.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 6

5) Video bölümleri (timestamp): Sadece izleyici için değil, Google için de kritik

Öztürkler’e göre “video bölümleri” yani time stamp kullanmamak, görünürlüğü azaltan büyük hatalardan biri. Çünkü doğru yazılmış bölüm başlıkları Google tarafından indekslenebiliyor ve kullanıcıyı videonun ilgili dakikasına doğrudan taşıyabiliyor.

Burada temel yaklaşım “izleyici empatisi”: İnsanlar konuyu nasıl aratır? Öztürkler, “Başlık gibi, bölüm başlıkları da aranabilir sorularla yazılmalı” diyerek özellikle evergreen içeriklerde bunun izlenmeyi sürekli kılabildiğini vurguladı.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 7

6) “İlk 24 saate takılıp kalmayın”: Trafik kaynakları zamanla değişir

Öztürkler, birçok üreticinin yalnızca ilk 24 saat performansına bakarak yanlış kararlar verdiğini söyledi. Ona göre bazı videolar ilk günlerde ana sayfa (göz atma özellikleri) üzerinden gider, ilerleyen dönemde ise arama trafiği yükselir ve video “uzun vadede açılır.”

Bu nedenle başlık stratejisi önerdi:

Ana sayfa için merak uyandıran bir ifade +
Parantez içinde aramaya uygun ana sorgu (ör. “... (Premiere Pro nasıl kullanılır?)”)

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 8

7) Shorts, uzun videonun reklamıdır

Öztürkler, uzun video üretenlerin Shorts’u sadece “ek içerik” değil, “tanıtım aracı” olarak görmesi gerektiğini söyledi. Özellikle röportaj, talk-show, bilgi videosu gibi formatlarda Shorts’un, daha önce kanalı izlememiş kişileri uzun videoya taşıdığını belirtti.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 9

8) Yükleme saati takıntısı: Asıl mesele “planlama” ve rekabet

“Videoyu gece 03.00’te yüklesen de YouTube önce sınırlı bir kitleye test eder” diyen Öztürkler, saat takıntısının gereğinden fazla büyütüldüğünü savundu. Ancak pratik bir taktik verdi:

Videoyu “hemen yayınlamak” yerine planlayın.
Saat başı (18.00, 19.00 gibi) yerine saat başını kıran dakikaları seçin (18.22, 19.38 gibi).
Böylece rekabetin yoğun olduğu anlarda kalabalık arasında kaybolma ihtimali azalır.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 10

9) Kapak fotoğrafı: “Güzel olan” değil, “tıklatan” kazanır

Öztürkler, kapak tasarımında üreticinin beğenisinin yanıltıcı olabildiğini söyledi. Bazı videolarda daha “sade” ve “basit” kapağın daha iyi performans verdiğini örnekleyerek, gerektiğinde kapak değişiminin normal olduğunu belirtti.

Ancak kritik uyarı: Clickbait ile izleyiciyi kandırmayın.
“Kapakta vaat ettiğini videoda vermezsen izleyici bir dakikada çıkar” diyerek, kısa vadeli tıklamanın uzun vadede izlenme süresini ve güveni çökerttiğini ifade etti.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 11

10) YouTube içeriği zaten anlıyor: Başlıkla “başka kitleye kaçış” yok

Öztürkler’e göre YouTube, videonun konuşmalarını transkript ederek içeriği çözümlüyor. Bu yüzden After Effects videosuna “Türkiye’nin en ucuz döneri” gibi alakasız başlıklar atmak, videoyu döner kitlesine taşımaz. Video yine ilgili kitleye gider; önemli olan o kitleyi doğru başlık/kapakla yakalamaktır.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 12

11) Yorumlar, sabit yorum ve altyazı: Küçük kanalda büyüme tetikleyicisi

Öztürkler, video yayınlanır yayınlanmaz gelen yorumlara hızlı yanıt vermenin, yeni yorumları teşvik ettiğini söyledi. Ayrıca sabit yorumun (pin) “call-to-action” için mutlaka kullanılmasını önerdi.

Altyazı konusunda da iki vurgu yaptı:

YouTube’un otomatik altyazısı olsa da mümkünse kontrol edin.
Manuel, düzgün altyazı; çeviriyle farklı dillerden izlenme ve izlenme süresi avantajı yaratabilir.

YouTube’da İzlenmiyorsan Sebebi Bu Olabilir: İlk 30 Dakikada Sakın Yapma - Resim: 13

12) Oynatma listeleri ve “silme” hatası: İzlenmeyen video zamanla açılabilir

Öztürkler’e göre oynatma listeleri özellikle eğitim/seri içerikte kritik. Çünkü izleyiciyi tek tek videolardan çok, bütün bir “ders akışına” sokuyor; ayrıca aramada oynatma listesi de görünebiliyor.

En sert uyarılardan biri de şu: İzlenmeyen videoyu silip yeniden yüklemek, çoğu zaman daha kötü sonuç verir.
Niş bir kitlen varsa, ilk seferde izleyen az sayıda kişi ikinci yüklemede tıklamayabilir; böylece video tamamen “kapanabilir.” Öztürkler, bazı videoların arama trafiğiyle günler/haftalar sonra açılabildiğini vurguladı.

“Bot” ve çapraz izlenme sitelerine net uyarı

Öztürkler, izlenme satın alma, çapraz izlenme siteleri ve alakasız kitleye izletmenin ortalama izlenme süresini düşürdüğünü, YouTube’un bunu zamanla sildiğini ve kalıcı zarar verdiğini söyledi. Reklamın ise kanalı “cezalandırmadığını” ancak organik büyüme sağlamadığını; daha çok “sayısal şişirme” gibi kaldığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
