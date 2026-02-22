Televizyon kanalları, ürettikleri içeriklerle izleyiciyi ekrana çekebilmek için kıyasıya bir rekabet içinde yayınlarını sürdürüyor. Alınan reytingler, yapımların devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici oluyor.

Kanallar, sadece televizyon ekranında değil; sosyal medya platformlarında da birbirleriyle yarış halindeler. Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, YouTube’da en çok konuşulan kanallar belli oldu. İzlenme, abone, beğeni, yorum, etkileşim, shorts ve video gibi ölçütler baz alınarak 12 kanal arasında yapılan Ocak ayı ‘Televizyon Kanalları YouTube Etki Raporu’nda Kanal D, 117 milyon izlenme ile ‘en çok izlenen kanal’ olarak liderlik koltuğuna otururken TRT 1 ise, 120 bin abone elde ederek ‘en çok abone edinen kanal’ olmayı başardı.

Yeri gelmişken, Medya Takip Merkezi’ne bu konuyla ilgili teşekkür etmek istiyorum. Zaman zaman verilerini kullanıyorum. Sürekli kendilerini yenileyerek farklı çalışmalarla hem köşemi takip eden okurlarım hem de televizyon izleyicisinin bilgilenmesini sağlıyorlar. Tebrikler.

‘Adiller’ oyununun prömiyeri yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu ‘Adiller’in prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Orhangazi Salonu’nda gerçekleşti.

Ayberk Erkay’ın dilimize çevirdiği, yönetmenliğini Emre Feza Soysal’ın üstlendiği oyun, ilk gösteriminde Bursalı tiyatroseverlerden büyük alkış aldı. Albert Camus’nün kaleme aldığı oyun, bireysel vicdan ve siyasal sorumluluk arasındaki çatışmayı merkezine alarak adalet, özgürlük, fedakârlık ve şiddet kavramlarını derinlemesine tartışmaya açıyor.

Oyunda Ahmet Rıfat Şentürk, Aykan Yılmaz, Bulut Şaşoğlu, Erdem Kahraman, Günay Yunus Güney, Hilal Öztunca, Kerim Erkap, Nihan Doğa, Okan Temizarabacı, Osman Murat Erten, Serdar Soyer, Sergen Bölük, Şafak Kerem Kızıltan, Tutku Say ve Yusuf Serdaroğulları rol alıyor.

‘Karanlığın Hafızası’nın süresi uzatıldı

Özge Kahraman’ın kişisel sergisi ‘Karanlığın Hafızası’nın süresi, İstanbullular’ın yoğun ilgisi üzerine 22 Mart’a kadar uzatıldı.

Sanatçı, sergide yeraltını zaman, hafıza ve bilinçaltı arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor. 12 yıllık mağaracılık deneyiminden beslenen Özge Kahraman, mağaraya inişi hem bedensel bir keşif hem de zihinsel bir derinleşme eylemi olarak tanımlıyor. Sanatçı için mağara, yalnızca doğal bir oluşum değil; insan zihninin görünmeyen katmanlarını, geçmişin tortularını ve duygusal birikimlerini açığa çıkaran içsel bir bellek mekânı niteliği taşıyor.

Sergi, Haliç Sanat 2’de 22 Mart’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.