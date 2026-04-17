Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları sonrası çok sayıda gencin oynadığı bilgisayar oyunları yeniden tartışma konusu oldu.
YouTube’da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu
Sosyal paylaşım platformu YouTube’da 7,5 milyon abonesi olan kanal için erişim engeli kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kanaldaki ‘şiddet içerikli’ videolar nedeniyle erişim engeli getirildiğini duyurdu.Serkan Talan
Bazı kesimler sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda özellikle şiddet içerikli bazı oyunların yasaklanması gerektiğini savundu.
Yapılan paylaşımlarda mafya içerikli dizilerin de yasaklanması gerektiği belirtildi.
Ayrıca çocukları etkileyebilecek dijital içerikler mercek altına alınmaya başlandı.
YouTube’de 7,5 milyon aboneye sahip olan “Minecraft Parodileri” isimli kanala soruşturma açıldı ve kanal erişime engellendi.
“Minecraft Parodileri” isimli YouTube kanalında şiddet, tehdit ve ağır psikolojik travmalar oluşturabilecek hikayeler “parodi” adı altında sunuluyor.
Bu içerikler YouTube Kids platformunda yer alıyor. Çocuklar bu içerikleri seyredebiliyor. Kanalda 2 bin 550’ü aşkın video yer alıyor ve toplam görüntülenme sayısı 7 milyarı geçmiş durumda.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülkede son günlerde yaşanan okullara, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle çalışma yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, YouTube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın, özellikle okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Söz konusu hesap hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, talep üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildiği belirtildi.