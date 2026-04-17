Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
YouTube'da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu

Sosyal paylaşım platformu YouTube’da 7,5 milyon abonesi olan kanal için erişim engeli kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kanaldaki ‘şiddet içerikli’ videolar nedeniyle erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Serkan Talan Serkan Talan
Haberi Paylaş
YouTube’da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu - Resim: 1

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları sonrası çok sayıda gencin oynadığı bilgisayar oyunları yeniden tartışma konusu oldu.

1 10
YouTube’da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu - Resim: 2

Bazı kesimler sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda özellikle şiddet içerikli bazı oyunların yasaklanması gerektiğini savundu.

2 10
YouTube’da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu - Resim: 3

Yapılan paylaşımlarda mafya içerikli dizilerin de yasaklanması gerektiği belirtildi.

3 10
YouTube’da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu - Resim: 4

Ayrıca çocukları etkileyebilecek dijital içerikler mercek altına alınmaya başlandı.

4 10
YouTube’da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu - Resim: 5

YouTube’de 7,5 milyon aboneye sahip olan “Minecraft Parodileri” isimli kanala soruşturma açıldı ve kanal erişime engellendi.

5 10
YouTube’da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu - Resim: 6

“Minecraft Parodileri” isimli YouTube kanalında şiddet, tehdit ve ağır psikolojik travmalar oluşturabilecek hikayeler “parodi” adı altında sunuluyor.

6 10
YouTube’da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu - Resim: 7

Bu içerikler YouTube Kids platformunda yer alıyor. Çocuklar bu içerikleri seyredebiliyor. Kanalda 2 bin 550’ü aşkın video yer alıyor ve toplam görüntülenme sayısı 7 milyarı geçmiş durumda.

7 10
YouTube’da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu - Resim: 8

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülkede son günlerde yaşanan okullara, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle çalışma yapıldığı kaydedildi.

8 10
YouTube’da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu - Resim: 9

Açıklamada, YouTube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın, özellikle okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

9 10
YouTube’da 7,5 milyon aboneli kanala erişim engeli: Başsavcılık duyurdu - Resim: 10

Söz konusu hesap hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, talep üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildiği belirtildi.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro